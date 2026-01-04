Treningul gri a cucerit internetul

Sâmbătă, 3 ianuarie, forțele speciale americane (Delta Force n.r.) au lansat o operațiune militară de amploare în Caracas, prin care i-au extras pe Maduro și pe soția sa, Cilia Flores, din reședința lor și i-au transportat în SUA.

După poza postată de Trump, în care Maduro stă încătușat, cu ochii acoperiți și cu căști de protecție, la bordul navei de război americane USS Iwo Jima, treningul Nike cu care acesta era îmbrăcat a devenit foarte căutat pe internet.

Pe platformele X, TikTok și Instagram au circulat meme-uri, fotomontaje și glume. Cel mai frecvent apărea expresia „Just Did It” („Pur și simplu am făcut-o”), o aluzie la sloganul Nike „Just Do It” („Fă-o pur și simplu”). Unii au vorbit despre „cea mai bună formă de marketing de gherilă”, în timp ce alții au susținut:„Ei bine, acum știm ce va purta toată lumea anul ăsta de Halloween”, potrivit Bild.

Prețul treningului

Treningul gri a devenit în câteva ore un bestseller viral. Efectul s-a văzut și pe Google Trends: căutările pentru treningul Nike au crescut vertiginos odată cu apariția imaginilor.

„Nike Tech Fleece” nu este un produs nou. El a fost lansat pe piață în 2013 și era considerat mai degrabă un clasic. Însă fotografia actuală a readus treningul în lumina reflectoarelor.

Bluza tip hanorac are un preț standard care pornește de la aproximativ 500 de lei și poate ajunge la 700 de lei, în timp ce pantalonii din aceeași colecție se vând cu un preț cuprins între 350 și 550 de lei. Un set complet „Nike Tech Fleece” ajunge la un cost total cuprins între aproximativ 800 și 1.300 de lei.

