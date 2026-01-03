Donald Trump a confirmat mai devreme că liderul venezuelean Nicolás Maduro și soția sa, Cilia Flores, se îndreaptă spre New York. Trump a declarat sâmbătă pentru Fox News că Maduro și soția sa au fost duși pe o navă după capturarea lor de către forțele americane și vor fi transportați la New York, anunță The Guardian.

Anterior, procurorul general al SUA, Pam Bondi, a declarat că fostul lider venezuelean și soția sa se vor confrunta cu acuzații penale în urma unui rechizitoriu la New York.

Bondi a promis într-o postare pe rețelele de socializare că cuplul „se va confrunta în curând cu mânia deplină a justiției americane pe pământ american, în instanțele americane”.

Trump a spus într-o conferință de presă, citat de BBC, că armata americană a luptat împotriva „unei fortărețe militare puternic fortificate” din inima orașului Caracas pentru a-l aduce pe Maduro „în fața Justitia”.

El compară acest lucru cu operațiunile militare anterioare împotriva Iranului – inclusiv împotriva țintelor nucleare.

„Nicio națiune din lume nu a putut realiza ceea ce a realizat America ieri”, a spus el. Toate capacitățile militare venezuelene au fost „lipsite de putere” în atac, potrivit președintelui american.

El a adăugat că luminile din Caracas au fost stinse în timpul operațiunii „datorită unei anumite expertize” pe care o are America.

Atât Maduro, cât și soția sa „se confruntă acum cu justiția americană”, spune Trump, adăugând că au fost puși sub acuzare în districtul sudic al orașului New York pentru „campania lor de narcoterorism mortal” împotriva SUA și a cetățenilor săi.