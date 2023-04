Odată cu eliberarea din arest a fraților Tate, britanicii au aflat că justiția lor nu-i extrădează în România pe doi căutați cu mandat european pentru corupție: Adamescu și Popoviciu

Vineri seară, Andrew și Tristan Tate au fost eliberați din arest și vor fi cercetați în continuare în stare de arest la domiciliu, știre care a ajuns pe marile posturi TV ale lumii: BBC, CNN sau Al Jazeera.

La Times Radio, editorul Libertatea Andreea Archip a vorbit în această dimineață în cadrul emisiunii matinale moderate de Chloe Tilley and Calum Macdonald despre cazul fraților Tristan și Andrew Tate. Cetățeni britanici, frații Tate sunt acuzați în România de trafic de persoane și viol. Times Radio este postul de radio digital al ziarelor The Times și The Sunday Times.

Eliberarea din arest nu e un verdict

Jurnaliștii britanici au vrut să știe de ce au fost eliberați frații Tate după trei luni în închisoare. „În jurisprudența românească, decizia arestului la domiciliu nu echivalează cu verdictul ulterior, cu judecata pe fond. Alți judecători decât cei care judecă reținerea sunt cei care vor judeca acuzațiile de trafic de persoane și viol. În general, eliberarea din arest vine atunci când cei cercetați nu mai sunt considerați un pericol pentru ei sau pentru alții și se consideră că nu mai pot influența investigațiile”, a explicat Andreea Archip.

Jurnalista Chloe Tilley a subliniat că în Marea Britanie, când cineva este eliberat, se consideră că nu există suficiente probe pentru a-l reține. Jurnalista Libertatea a subliniat că nu este cazul aici și că probele pe fond vor fi judecate în procesul ce urmează să înceapă și care poate dura și ani în România.

Recomandări Un film de neratat: Copiii s-au filmat pentru mamele plecate la muncă în Vest. „Femeile dispăreau de pe strada noastră”

Sistemele de justiție din România și Marea Britanie nu se află astăzi în termenii cei mai cordiali. De pildă, doi oameni de afaceri români, Puiu Popoviciu și Alexander Adamescu, acuzați în cazuri importante de corupție se află în Marea Britanie și judecătorii englezi nu le-au aprobat extrădarea, deși convențiile internaționale presupun acest lucru. Andreea Archip, jurnalistă Libertatea:

„Vom vedea cum se va reflecta această relație asupra cazului Tate”, a mai spus jurnalista Libertatea la Times Radio.

Jurnaliștii britanici au vrut să știe și interdicțiile pe care le au frații Tate. „Aceștia nu au voie să ia legătura cu martorii sau alte persoane care fac obiectul anchetei și nu pot să-și părăsească locuința care se află într-o zonă exclusivistă de lângă București”, a răspuns editorul Libertatea.

Frații Tate au fost eliberați din închisoare după trei luni și plasați în arest la domiciliu. Foto: Hepta

Ce s-a întâmplat în cazurile Popoviciu și Adamescu

Sunt peste șase ani de când Puiu Popoviciu se ascunde în Marea Britanie. În 2017, omul de afaceri, apropiat mai multor regimuri politice, a fost condamnat definitiv în România la 7 ani de închisoare, pentru un caz de corupție de schimb de terenuri cu statul, în care proprietatea publică a suferit un prejudiciu de 1 miliard de lei.

Recomandări Efectele incompetenței din România văzute împreună cu Diaspora: cum atrage Vestul forța de muncă pe care România o neglijează. Exemplul danez

Gabriel Puiu Popoviciu. Foto: Hepta

Justiția din Marea Britanie a considerat că Popoviciu, unul dintre cei mai bogați români, nu a avut parte de un proces corect la București. Cererea României de extrădare a fost astfel refuzată.

Celălalt caz, al lui Alexander Adamescu, a început cu un proces și o decizie de arestare în România, care n-a putut fi pusă în aplicare, pentru că cel judecat a plecat în Marea Britanie. Alexander Adamescu este judecat pentru că, susține DNA, a mituit două judecătoare. El a contestat la CEDO mandatul european de arestare și a pierdut.

Alexander Adamescu

Se împlinește un an de când Marea Britanie trebuia să-l extrădeze, conform cererii României, dar nu a făcut-o. În acest caz, avocatul familiei Adamescu, prin care mergeau banii de mită la cele două judecătoare, a murit în fața metroului, în ceea ce a fost investigată drept o sinucidere.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email [email protected]

GSP.RO Atacată în bar de cinci persoane care nu știau că este campioană la box. Neașteptat ce a urmat

Urmărește-ne pe Google News

Playtech.ro Sărăcia i-a împins la divorț pe soții Dinu și Deea Maxer? Lidia Fecioru face afirmații dure EXCLUSIV

Viva.ro Ce pensie încasează lunar Monica Tatoiu. Ultimul ei salariu a fost de 10.000 de euro, pe cartea de muncă

Observatornews.ro Aventura unui șofer român de TIR "trădat" de GPS, în Spania. Pompierii s-au chinuit ore întregi să deblocheze camionul

Știrileprotv.ro Povestea cutremurătoare a românului care a stat opt ani într-o închisoare din China. „În doi ani nu am văzut lumina soarelui”

FANATIK.RO Cum arată românca Alina, șefa grupării mafiote care a terorizat Spania. ”Regina Madridului”: ”Eu sunt legea”

Orangesport.ro Ce a păţit gimnasta minune a României. Scandal uriaş în sportul românesc

Unica.ro 'Nu-mi mai doresc să trăiesc asta! Sunt ok, nu vă faceți griji pentru mine'. Delia, anunț surprinzător

HOROSCOP Horoscop 1 aprilie 2023. Berbecii au în față o zi plină de provocări, dar nu provocări frumoase, ci provocări ce trebuie privite cu prudență

PUBLICITATE Frumusețea din spatele meseriilor uitate