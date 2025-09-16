Acuzațiile lui Trump

Trump citează mai multe articole din New York Times în acțiunea sa juridică. Printre acestea se numără un editorial din perioada premergătoare alegerilor din 2024, care susținea că nu este potrivit pentru funcția de președinte. De asemenea, procesul menționează o carte publicată anul trecut de Penguin, intitulată „Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father»s Fortune and Created the Illusion of Success”(Norocosul învins: Cum Donald Trump a risipit averea tatălui său și a creat iluzia succesului)

În documentele depuse la tribunal, Trump afirmă: „Pârâții au publicat în mod rău intenționat cartea și articolele, știind că aceste publicații erau pline de distorsiuni și invenții respingătoare despre președintele Trump”. Fostul președinte consideră că New York Times a mințit „zeci de ani” despre el, familia sa, afacerile sale și mișcarea America First.

Reacția New York Times

Un purtător de cuvânt al New York Times a declarat: „Acest proces nu are niciun temei. Acesta nu are niciun temei juridic legitim și reprezintă, în schimb, o încercare de a înăbuși și descuraja jurnalismul independent. New York Times nu se va lăsa intimidat de tactici de intimidare. Vom continua să urmărim faptele fără teamă și fără favoruri și vom apăra dreptul jurnaliștilor, garantat de Primul Amendament, de a pune întrebări în numele poporului american.”

Pe banii statului. Destinațiile exotice și cele mai costisitoare deplasări unde au fost parlamentarii în prima jumătate a lui 2025
Recomandări
Anunțul lui Trump pe Truth Social

Trump a anunțat decizia de a intenta procesul pe platforma sa de social media, Truth Social. El a descris acțiunea ca fiind „cea mai mare contribuție ilegală la campanie electorală din toate timpurile” și a acuzat New York Times că a devenit „portavocea” Partidului Democrat.

Acesta nu este primul proces intentat de Trump împotriva unor organizații media importante. În iulie, Paramount a plătit o despăgubire de 16 milioane de dolari administrației Trump pentru un proces împotriva „60 Minutes”. De asemenea, Disney a fost forțat să plătească 15 milioane de dolari în decembrie, în urma unui proces împotriva ABC News.

În iulie, Trump a intentat un proces de 20 de miliarde de dolari împotriva Dow Jones, News Corp, Rupert Murdoch și a doi reporteri ai Wall Street Journal pentru un articol despre o presupusă scrisoare adresată lui Jeffrey Epstein.

New York Times s-a mai aflat în conflict juridic cu Trump și în trecut. Fostul președinte a amenințat anterior că va da în judecată organizația de știri pentru reportajele sale despre raidurile aeriene ale SUA asupra Iranului, care contraziceau evaluarea inițială a administrației Trump.

Toto Dumitrescu, fiul lui Ilie Dumitrescu, a fost prins de Poliție la 48 de ore după ce a fugit de la locul accidentului din București
Nicușor Dan a felicitat Parchetul General pentru ancheta despre Călin Georgescu și Potra, dar și-a păstrat criticile pentru activitatea lor generală
Știri România 16:23
Nicușor Dan a felicitat Parchetul General pentru ancheta despre Călin Georgescu și Potra, dar și-a păstrat criticile pentru activitatea lor generală
Fermierii să poată recupera 50% din investiţii pe o perioadă de 10 ani, fără plata de taxe şi impozite locale la buget: pachetul PSD pentru agricultură
Știri România 16:19
Fermierii să poată recupera 50% din investiţii pe o perioadă de 10 ani, fără plata de taxe şi impozite locale la buget: pachetul PSD pentru agricultură
Regretul pe care îl are Victor Ponta după divorț. Ce i-a cerut Daciana Sârbu și el nu i-a putut oferi: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Stiri Mondene 16:43
Regretul pe care îl are Victor Ponta după divorț. Ce i-a cerut Daciana Sârbu și el nu i-a putut oferi: „Cum să nu-ți reproșezi așa ceva?”
Otilia Bilionera, în vizită la o școală de corecție din Turcia. Soțul i-a fost alături: „A fost o experiență altfel”
Stiri Mondene 16:30
Otilia Bilionera, în vizită la o școală de corecție din Turcia. Soțul i-a fost alături: „A fost o experiență altfel”
Exclusiv
Politică 13:00
Ce părere au românii despre activitatea lui Nicușor Dan la capitolul politică externă, după primele luni de mandat
Politică 10:41
Ce părere au românii despre activitatea lui Nicușor Dan la capitolul politică externă, după primele luni de mandat
