Trump citează mai multe articole din New York Times în acțiunea sa juridică. Printre acestea se numără un editorial din perioada premergătoare alegerilor din 2024, care susținea că nu este potrivit pentru funcția de președinte. De asemenea, procesul menționează o carte publicată anul trecut de Penguin, intitulată „Lucky Loser: How Donald Trump Squandered His Father»s Fortune and Created the Illusion of Success”(Norocosul învins: Cum Donald Trump a risipit averea tatălui său și a creat iluzia succesului)

În documentele depuse la tribunal, Trump afirmă: „Pârâții au publicat în mod rău intenționat cartea și articolele, știind că aceste publicații erau pline de distorsiuni și invenții respingătoare despre președintele Trump”. Fostul președinte consideră că New York Times a mințit „zeci de ani” despre el, familia sa, afacerile sale și mișcarea America First.

Reacția New York Times

Un purtător de cuvânt al New York Times a declarat: „Acest proces nu are niciun temei. Acesta nu are niciun temei juridic legitim și reprezintă, în schimb, o încercare de a înăbuși și descuraja jurnalismul independent. New York Times nu se va lăsa intimidat de tactici de intimidare. Vom continua să urmărim faptele fără teamă și fără favoruri și vom apăra dreptul jurnaliștilor, garantat de Primul Amendament, de a pune întrebări în numele poporului american.”

Anunțul lui Trump pe Truth Social

Trump a anunțat decizia de a intenta procesul pe platforma sa de social media, Truth Social. El a descris acțiunea ca fiind „cea mai mare contribuție ilegală la campanie electorală din toate timpurile” și a acuzat New York Times că a devenit „portavocea” Partidului Democrat.

Acesta nu este primul proces intentat de Trump împotriva unor organizații media importante. În iulie, Paramount a plătit o despăgubire de 16 milioane de dolari administrației Trump pentru un proces împotriva „60 Minutes”. De asemenea, Disney a fost forțat să plătească 15 milioane de dolari în decembrie, în urma unui proces împotriva ABC News.

În iulie, Trump a intentat un proces de 20 de miliarde de dolari împotriva Dow Jones, News Corp, Rupert Murdoch și a doi reporteri ai Wall Street Journal pentru un articol despre o presupusă scrisoare adresată lui Jeffrey Epstein.

New York Times s-a mai aflat în conflict juridic cu Trump și în trecut. Fostul președinte a amenințat anterior că va da în judecată organizația de știri pentru reportajele sale despre raidurile aeriene ale SUA asupra Iranului, care contraziceau evaluarea inițială a administrației Trump.

