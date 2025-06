Publicul s-a ridicat și i-a întors spatele în sala de teatru

Trump a stat în loja prezidențială, de unde a urmărit piesa Les Misérables, un spectacol despre revolta cetățenilor împotriva autorităților, o alegere ironic simbolică, având în vedere contextul politic și social tensionat din Statele Unite, scrie Reuters.

Trump just got BOOED after arriving at the Kennedy Center for a performance of Les Misérables. There were some cheers, which is expected because he and his buddies have taken over the Kennedy Center and installed their own. pic.twitter.com/B2C80P2J4V — Harry Sisson (@harryjsisson) June 12, 2025

„Președintele Trump ține enorm la arta și cultura americană, de aceea face eforturi să readucă instituții precum Kennedy Center la măreția lor de odinioară”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Anna Kelly, încercând să justifice apariția lui Trump prin dorința acestuia de a „revitaliza marile instituții culturale americane”.

După huiduieli, o surpriză doar pentru Trump: drag-queens au făcut spectacol

Ca răspuns la prezența președintelui Trump, câteva drag-gueens, bărbați (de obicei) care se costumează și se machiază ca femei, într-un stil extravagant, și-au făcut apariția în sală, în mod ostentativ. Ele au salutat publicul, care le-a aplaudat amuzat.

Drag queens are at the Kennedy Center to protest Donald Trump who is in attendance for a performance of Les Misérable pic.twitter.com/aAHyvlcXz7 — CONSEQUENCE (@consequence) June 11, 2025

Acțiunile lui Donald Trump au generat haos în interiorul centrului după ce conducerea a fost schimbată radical, iar președintele a fost concediat. Producții cunoscute, cum ar fi Hamilton, au anulat spectacolele programate, iar abonamentele s-au prăbușit.

Potrivit unor surse citate de Reuters, veniturile din abonamente pentru sezonul următor au scăzut cu 36%, ajungând la doar 2,8 milioane de dolari. Iar în cazul abonamentelor la teatru, pierderile sunt dramatice: o scădere de 82%.

„Les Misérables”, un spectacol cu fundal tensionat

Trump a ales să vină la Les Misérables la doar câteva zile după ce a trimis forțe ale Marinei și Gărzii Naționale în Los Angeles pentru a reprima protestele față de raidurile anti-imigrație. Prezența lui la acest spectacol este în contrast cu mesajul spectacolului, iar publicul a reacționat, mai scrie sursa citată.

Evenimentul a fost și o oportunitate de strângere de fonduri pentru campania lui Trump. Donatorii care au plătit între 100.000 și 2 milioane de dolari au avut acces la o recepție specială, o fotografie cu președintele și locuri privilegiate în sală. Vicepreședintele JD Vance a fost și el prezent, dar este cunoscut faptul că la o apariție anterioară a fost huiduit de public.

Centrul Kennedy, „salvat” prin conservatorism

Sub conducerea noului director Ric Grenell, un apropiat al lui Trump, centrul cultural a început să introducă spectacole cu tematică religioasă sau conservatoare, inclusiv o producție dedicată nașterii lui Hristos.

Totuși, unele dintre musicalurile programate în continuare includ personaje în travesti, cum ar fi Mrs. Doubtfire sau Chicago, exact tipul de producții pe care Trump le-a criticat anterior. Alte trupe au decis să anuleze complet prezența lor la Kennedy Center.

Și comediantul Conan OBrien l-a atacat pe Trump în trecut în același loc, condamnând politica liderului american și la felul în care acesta a preluat controlul asupra Kennedy Center.