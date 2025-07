„Vă ruinați țările”

Trump a petrecut noaptea la complexul de golf Turnberry, deținut de familia sa, într-o vizită privată, dar și-a făcut timp să-i critice pe liderii europeni în legătură cu turbinele eoliene și imigrația, susținând că nu va exista o Europă, dacă nu „își vor reveni”.

„Spun două lucruri Europei. Opriți morile de vânt. Vă ruinați țările. Chiar vorbesc serios, e atât de trist. Zburați și le vedeți peste tot, distrugându-vă câmpurile frumoase și ucigând păsările”, a spus el. „În ceea ce privește imigrația, mai bine vă puneți ordine în lucruri”, a spus el. „Nu veți mai avea o Europă.”

Sâmbătă dimineață, a abandonat o întâlnire programată cu presa, care a călătorit cu el la bordul avionului Air Force One, pentru o rundă de golf pe terenul său de la malul mării, cu muzică răsunând la volum maxim în mașinuța pe care o conducea.

Sky New a relatat că printre melodii se numără „Uptown Girl” de Billy Joel, „Memory” de Elaine Paige și „Bridge over Troubled Water” de Simon and Garfunkel.

„O femeie foarte respectată”

Prezentată ca o vizită de familie de patru zile în Scoția, Trump se întâlnește cu liderii europeni și cu prim-ministrul britanic, Keir Starmer, ceea ce sporește speranțele unor acorduri comerciale noi cu UE și Regatul Unit.

În ceea ce privește perspectivele unui acord comercial cu UE, președintele SUA a declarat că există „20 de puncte de blocaj”. Când a fost întrebat care sunt acestea, el a răspuns: „Ei bine, nu vreau să vă spun care sunt”.

El a descris-o pe von der Leyen drept o „femeie foarte respectată” și a spus că întâlnirea de duminică cu șefa UE va fi „bună”, evaluând șansele unui acord ca fiind „50-50”.

Speranțe privind noi acorduri

Se așteaptă ca discuțiile să se concentreze pe un acord de principiu privind ratele vamale de 15% pentru exporturi, inclusiv pentru automobile, dar cu menținerea unui tarif de 50% pentru oțel.

De asemenea, ar putea exista un acord inovator privind produsele farmaceutice, care să stabilească o rată de 15% pentru exporturi.

Deși acest lucru ar încălca un acord de lungă durată al Organizației Mondiale a Comerțului, conform căruia medicamentele sunt evaluate la un tarif zero, ar fi departe de tariful de 200% pe care Trump a amenințat că îl va impune produselor farmaceutice la începutul acestei luni.

Acest lucru ar fi declanșat un război comercial extrem de dăunător nu doar cu Irlanda, unde își au sediul multe multinaționale americane, ci și cu Germania, Danemarca, Belgia, Franța și Spania.

Negocieri intense

„Negocieri intense la nivel tehnic și politic au loc între UE și SUA. Liderii vor face acum un bilanț și vor analiza posibilitatea unui rezultat echilibrat care să ofere stabilitate și previzibilitate pentru întreprinderi și consumatori de ambele părți ale Atlanticului,” a declarat purtătoarea de cuvânt a lui von der Leyen, Paula Pinho.

Se crede că întâlnirea va avea loc la Turnberry, duminică după-amiază și va fi urmată de o serie de întâlniri cu Starmer luni, în speranța că acesta va extinde acordul comercial de bază pe care l-a încheiat în luna mai.

Cea mai mare operațiune de securitate

Sosirea lui Trump în Scoția a necesitat cea mai mare operațiune de securitate de la moartea Elisabetei a II-a, în 2022. Peste 5.000 de polițiști și membri ai personalului de securitate sunt implicați în vizita de patru zile a liderului SUA.

Garduri înalte au fost ridicate în jurul terenului de golf de pe coastă, nave militare patrulează în apripiirea țărmului, în timp ce drone și zeci de echipe de securitate supraveghează stațiunea.

Prezența masivă a forțelor de securitate poat fi văzută ca un antrenament special pentru vacanța din luna august a lui JD Vance. Atunci, vicepreședintele american și familia sa vor sosi în vacanță în Cotswolds, în satul Charlbury .

Localnicii care s-au opus extinderii terenului de golf al lui Trump în trecut s-au întrebat cine va suporta costurile măsurilor de securitate.

