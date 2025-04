Discuția între cei patru lideri de stat a fost anunțată de Palatul Elysee, care nu a dat informații despre durată sau subiectele abordate.

They don't need a table: This is what Trump's meeting with Zelensky looked like before the farewell ceremony for the Pope – they were later joined by French President Macron and British Prime Minister Starmer.



POOL N3 pic.twitter.com/SiYfZaaF1m — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) April 26, 2025

Discuții despre pace în Ucraina în marja funeraliilor Papei Francisc

Întâlnirea Trump-Macron-Starmer-Zelenski a avut loc după o discuție de 15 minute între președintele american și omologul său ucrainean. Trump și Zelenski au convenit să poarte o nouă discuție după funeralii, dar aceasta nu a mai avut loc. „Președinții au un program foarte încărcat”, a justificat purtătorul de cuvânt al Administrației Prezidențiale de la Kiev, citat de Agerpres.

În afară de Trump, Zelenski a discutat față în față cu Macron și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Președintele francez a dat asigurări că omologul său ucrainean este pregătit pentru o încetare necondiționată a focului.

Échange très positif aujourdhui avec le Président @ZelenskyyUa à Rome.



Mettre fin à la guerre en Ukraine. Cest lobjectif que nous partageons en commun avec le Président Trump.



LUkraine est prête à un cessez-le-feu inconditionnel. Le Président Zelensky me la redit… pic.twitter.com/INFd3B8qy9 — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 26, 2025

Între timp, Donald Trump a plecat de la Vatican imediat după încheierea funeraliilor Papei Francisc.

Administrația Trump a propus un plan de pace care nemulțumește Ucraina și aliații europeni, unul dintre punctele criticate fiind oficializarea de jure a controlului Rusiei asupra Peninsulei Crimeea, anexată în martie 2014.

Volodimir Zelenski a anunțat că a avut o „întâlnire bună” cu liderul de la Casa Albă

„O întâlnire bună. Am discutat multe lucruri față în față. Sper să obținem rezultate în tot ceea ce am discutat. Protejarea vieților poporului nostru. Încetare completă a focului și necondiționată. Pace justă și durabilă care va împiedica izbucnirea unui nou război. Reuniune foarte simbolică ce are potențialul de a deveni istorică, dacă obținem rezultate comune. Vă mulțumim, domnule președinte Donald J. Trump”, a reacționat Volodimir Zelenski după întâlnirea din Bazilica Sfântul Petru.

Good meeting. We discussed a lot one on one. Hoping for results on everything we covered. Protecting lives of our people. Full and unconditional ceasefire. Reliable and lasting peace that will prevent another war from breaking out. Very symbolic meeting that has potential to… pic.twitter.com/q4ZhVXCjw0 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 26, 2025

Steven Cheung, directorul de comunicare de la Casa Albă, a declarat la rândul său că Trump și Zelenski au avut „o discuție foarte productivă”. „Vor urma mai multe detalii despre întâlnire”, a adăugat el.

Donald Trump și Ursula von der Leyen au convenist să stabilească o întâlnire

Pe de altă parte, liderul republican de la Casa Albă a discutat și cu Ursula von der Leyen. Trump și von der Leyen au convenit să se întâlnească din nou la o dată ulterioară.

Nu au fost oferite alte detalii despre această discuție ce vine într-un context de tensiuni comerciale între Uniunea Europeană și Statele Unite în urma taxelor vamale decise de Trump și care fac în prezent obiectul negocierilor, notează AFP.

