Trump și Zelenski, față în față în Bazilica Sf. Petru

Deși inițial detaliile discuției nu au fost făcute publice, ulterior, Biroul Președintelui a precizat că întâlnirea a durat aproximativ 15 minute și că „președinții au convenit să continue negocierile astăzi”, echipele lor lucrând deja la organizarea unei noi întâlniri.

„O întâlnire bună. Am discutat multe lucruri unul câte unul. Sper să obținem rezultate în tot ceea ce am discutat. Protejarea vieților poporului nostru. O încetare a focului completă și necondiționată. Pace fiabilă și durabilă care va împiedica izbucnirea unui nou război. Reuniune foarte simbolică care are potențialul de a deveni istorică, dacă obținem rezultate comune. Vă mulțumim, dle președinte Donald J. Trump.”, a scris președintele Volodimir Zelenski pe Facebook după întâlnire.

Evenimentul a avut loc în cadrul ceremoniei funerare pentru Papa Francisc, la care au participat lideri din întreaga lume.

Steven Cheung, directorul de comunicații la Casa Albă, a declarat că cei doi lideri s-au întâlnit în privat și au avut „o discuție foarte productivă. Vor urma mai multe detalii despre întâlnire”, potrivit Reuters.

Donald Trump și Volodimir Zelenski în Bazilica Sf. Petru, la înmormântarea Papei Francisc. Foto: Biroul Președintelui Ucrainei

De altfel, oficiali britanici și francezi au propus anterior organizarea unei discuții între cei doi șefi de stat, la Roma, după înmormântarea Papei Francisc, însă, guvernul italian a spus că o astfel de mișcare ar fi considerată lipsită de respect.

Sky News a confirmat, citând surse de la Vatican, că Trump și Zelenski „au convenit să țină discuții suplimentare după slujba de înmormântare”.

Nu este clar însă dacă cea de-a doua întâlnire a avut loc. Asta pentru că aeronava lui Trump a plecat de la Roma.

Behind Scenes, Vatican City—President Trump sat down to meet privately with Volodymyr Zelenskyy of Ukraine this morning in St. Peters Basilica… pic.twitter.com/zzC78AgbNh — Dan Scavino (@Scavino47) April 26, 2025

Zelenski, presat să accepte acordul de pace cu Rusia, negociat de SUA

Imediat după sosirea sa în Piața Sfântul Petru, Volodimir Zelenski a fost întâmpinat cu aplauze de mulțimea adunată, un moment semnificativ într-o perioadă de intensă presiune diplomatică asupra Ucrainei.

Aceasta este prima întâlnire față în față între cei doi lideri de la disputa publică din februarie 2025, când Donald Trump și vicepreședintele J.D. Vance l-au mustrat pe Zelenski pentru „că nu ar fi fost suficient de recunoscător pentru sprijinul SUA în lupta Ucrainei împotriva Rusiei”.

Trump și Zelenski au discutat aproximativ 15 minute – Foto Biroul Președintelui Ucrainei

Tensiunile recente au fost amplificate de propunerea lui Trump, dezvăluită pe 22 aprilie de Axios, conform căreia SUA ar urma să accepte recunoașterea a controlului Rusiei asupra Crimeei și „recunoașterea de facto” a ocupației rusești în regiunile Lugansk, Donețk, Herson și Zaporizhia, arată documentele secrete.

Propunerea include și excluderea Ucrainei din NATO, precum și ridicarea sancțiunilor împotriva Rusiei.

Volodimir Zelenski a respins ferm această abordare, declarând că „Ucraina nu recunoaște ocuparea Crimeei”.

Pe de altă parte, Trump a spus că „Zelenski îngreunează negocierea cu declarațiile sale despre Crimeea” și a adăugat că situația pentru Ucraina este „teribilă”.

Întâlnire între Trump, Zelenski, Macron și Starmer în Bazilica Sf. Petru, la înmormântarea Papei Francisc- Foto: Biroul Președintelui Ucrainei

În opinia sa, „declarația lui Zelenski că Ucraina nu va recunoaște niciodată legal ocuparea Crimeei de către Rusia prejudiciază grav discuțiile de pace cu Rusia, deoarece Crimeea a fost pierdută cu mulți ani în urmă”.

Dacă Zelenski nu va accepta aceste condiții, există posibilitatea ca SUA să se retragă „săptămâna viitoare din procesul de negocieri”.

Donald Trump a anunțat, după ce a ajuns la Roma, că Ucraina și Rusia sunt tot mai aproape de un acord de pace.

