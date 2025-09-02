Tudor Chirilă, avertisment pentru Nicușor Dan: „Sper că a vrut să zică altceva”

Eficiența sistemului judiciar românesc

„Eu tot sper că a vrut să zică altceva decât reiese din declarația citată. Că dacă nu e așa, atunci are o problemă cu oamenii care l-au votat”, a scris Tudor Chirilă în postarea sa.

Chirilă a adus în discuție date concrete pentru a contesta afirmația președintelui. Conform Comisiei Europene pentru Eficiența Justiției (CEPEJ), România avea în 2020 aproximativ 24 de judecători la 100.000 de locuitori, în timp ce media europeană era de 21,5. Comparativ, Franța are doar 11,5 judecători la 100.000 de locuitori.

Artistul a ridicat mai multe întrebări legate de eficiența sistemului judiciar din România, menționând cazuri notorii care nu au fost încă soluționate precum dosarul Revoluției, în cadrul căruia Ion Iliescu nu a fost judecat până când a murit, dosarul mineriadei din 13-14 iunie 1990, dosarul protestelor din 10 august 2018, cazul Secureanu și furturile de la Spitalul Malaxa sau recuperarea prejudiciului în dosarul Voiculescu.

Chirilă a subliniat că, dacă judecătorii români muncesc într-adevăr mai mult decât omologii lor europeni, acest lucru ar putea indica de fapt o funcționare defectuoasă a sistemului.

Critici aduse președintelui Nicușor Dan

Tudor Chirilă a adresat mai multe critici președintelui Nicușor Dan, printre care și faptul că președintele nu a acționat încă în numirea șefilor serviciilor secrete, absența explicațiilor promise privind anularea alegerilor din 2024, preocuparea pentru volumul de muncă al magistraților în loc de funcționarea eficientă a justiției sau lipsa de implicare în numirile din justiție, cum ar fi cazul candidării Liei Savonea la șefia Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Artistul a reamintit președintelui că „există multe limite în exercitarea unui mandat al președintelui, dar absolut nicio limită vis a vis de când, cum şi ce comunicǎ Preşedintele”.

Problema extremismului și a rasismului

Chirilă a abordat și problema crescândă a extremismului și rasismului în România, menționând incidentele recente împotriva livratorilor asiatici. El a criticat atitudinea aparent contradictorie a președintelui în această privință.

„Dumneavoastrǎ ați afirmat cǎ rasismul este inacceptabil […] dar tot dumneavoastră cu ceva timp în urmă ați retrimis în parlament o lege despre care spuneați că nu definește exact termenul de legionar, neo legionar sau fascist, dând un semnal mai degrabă că legea e prea aspră, nu prea blândă”, a mai scris Chirilă în postarea sa.

În finalul postării, Tudor Chirilă a reamintit motivele pentru care românii l-au votat pe Nicușor Dan, printre care și respingerea extremismului, dorița de a rămâne în Europa, lupta împotriva corupției și a mafiilor imobiliare dar și prioritizarea muncii, științei și cinstei.

Artistul a subliniat că mandatul președintelui are 60 de luni, din care doar 5% au trecut, și l-a îndemnat pe Nicușor Dan să își îndeplinească obligațiile față de cetățeni.

Tudor Chirilă a încheiat postarea sa cu un îndemn către președinte: „La muncă, cum ziceați acum trei luni”.

