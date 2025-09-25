Execută misiuni

Lituania, Estonia, Danemarca și Polonia au anunțat că drone sau avioane de vânătoare rusești le-au încălcat spațiul aerian în ultimele săptămâni, determinând NATO să își consolideze apărarea în jurul flancului estic al Europei.

„În cadrul Măsurilor de Asigurare NATO, aeronavele noastre din cadrul Sistemului de Alertare și Control Aerian (AWACS) execută misiuni în spațiul aerian lituanian între 22 și 25 septembrie”, a declarat ministerul în comunicatul de presă.

AWACS sunt capabile să detecteze drone care zboară la joasă altitudine și alte obiecte pe care radarele terestre le ratează. Ministerul nu a oferit alte informații.

Și Lituania va doborî drone

Polonia a doborât o parte din drone, iar parlamentul Lituaniei a acordat marți forțelor armate puterea de a distruge orice dronă fără pilot care îi încalcă spațiul aerian.

Oficialii occidentali spun că Rusia recurge la aceste încălcări ale spațiului aerian pentru a testa pregătirea și hotărârea NATO. Estonia și Polonia au solicitat alianței să deschidă consultări în temeiul articolului 4 din tratatul NATO.

Articolul 4 prevede că membrii Organizației Tratatului Atlanticului de Nord se vor consulta ori de câte ori, în opinia oricăruia dintre ei, teritoriul, independența politică sau securitatea este amenințată.

Turcia, a doua armată ca mărime a NATO, are legături strânse cu Rusia în domenii precum energia și turismul. A condamnat invazia la scară largă a Ucrainei de către Moscova și a oferit sprijin militar Kievului, dar s-a abținut de la a se alătura sancțiunilor occidentale împotriva Rusiei, ca parte a unui act de echilibrare care, spun oficialii de la Ankara, o ajută să discute cu ambele părți.

