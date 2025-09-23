Clasamentul celor mai puternice armate din lume

SUA ocupă primul loc cu un scor de 0.0744, urmate de Rusia și China, ambele cu 0.0788. India se află pe locul patru (0.1184), iar Coreea de Sud pe cinci (0.1656).

În top 10 se mai regăsesc Marea Britanie, Franța, Japonia, Turcia și Italia.

În contextul conflictelor actuale, armata ucraineană se situează pe locul 20, cea israeliană pe 15, iar cea iraniană pe 16.

România, aproape la egalitate cu Venezuela

În topul creat de indexul Global Firepower, România ocupă locul 51, cu un scor de 0,8984, fiind depășită totuși de Venezuela, care are un scor de 0,8882.

Astfel, bugetul apărării din România, în 2025, este de 9,7 miliarde de dolari. Cadrele militare active din România sunt în număr de 81.300, în timp ce numărul rezerviștilor este de 55.000.

În ceea ce privește Forțele Terestre, România dispune de 328 de tancuri și 10.774 de alte vehicule militare, în timp ce Forțele Navale dispun de 3 fregate, 7 corvete și 3 nave de patrulare.

Venezuela își pregătește populația de război

De curând, Nicolas Maduro, președintele din Venezuela, a trimis populația în cazărmi ca să învețe să tragă cu arma în contextul conflictului cu SUA.

Apelul a avut loc după ce Statele Unite au desfășurat nave de război în Caraibe, în cadrul unei operațiuni antidrog pe care Maduro o consideră o „amenințare” directă. În paralel, președintele venezuelean a lansat o campanie de înrolare în miliție pentru a contracara riscul unei posibile invazii americane.

Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata
Recomandări
Afacerea microbuzelor electrice pentru elevi a atins recordul în Dâmbovița: 17 dubițe de 8 locuri, cumpărate cu 200.000 de euro bucata

În același timp, Donald Trump ia în calcul lovituri militare pe teritoriul Venezuelei, care să vizeze cartelurile de droguri.

România a ocupat chiar și locul 40

În anul 2019, același index plasa Armata Română pe locul 40, fiind considerată mai puternică decât cea a tuturor vecinilor, cu excepția Ucrainei.

La acea vreme, la nivelul Uniunii Europene, România reprezenta a 11-a forță militară, iar la nivel NATO, a 14-a.

O româncă a murit după ce i-s-a făcut rău în apă, pe o plajă din Italia, sub privirile oamenilor
Știri România 11:04
O româncă a murit după ce i s-a făcut rău în apă, pe o plajă din Italia, sub privirile oamenilor
Cristian Tudor Popescu critică atitudinea lui Trump la funeraliile lui Charlie Kirk: „Urăște și fă ce vrei"
Știri România 11:00
Cristian Tudor Popescu critică atitudinea lui Trump la funeraliile lui Charlie Kirk: „Urăște și fă ce vrei”
Elena Udrea i-a îndeplinit dorința fetiței sale. Ce cadou i-a făcut Evei Maria de ziua ei: „Am așteptat atât de mult momentul ăsta"
Stiri Mondene 11:35
Elena Udrea i-a îndeplinit dorința fetiței sale. Ce cadou i-a făcut Evei Maria de ziua ei: „Am așteptat atât de mult momentul ăsta”
Viața merge înainte pentru Daciana Sârbu, după divorțul de Victor Ponta. Ce a spus despre noul iubit și nuntă
Stiri Mondene 11:20
Viața merge înainte pentru Daciana Sârbu, după divorțul de Victor Ponta. Ce a spus despre noul iubit și nuntă
La ce secție de votare votezi la alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025
Politică 08:00
La ce secție de votare votezi la alegeri parlamentare în Republica Moldova 2025
Kelemen Hunor, în cazul în care CCR respinge reforma pensiilor speciale: „Legitimitatea coaliţiei va fi extrem de şubrezită"
Politică 22 sept.
Kelemen Hunor, în cazul în care CCR respinge reforma pensiilor speciale: „Legitimitatea coaliţiei va fi extrem de şubrezită”
