Turistul a plătit 51 de euro pe un zbor dus-întors și a călători 1.600 de euro

Un YouTuber britanic a călătorit 1.600 de kilometri pentru a savura o bere la prețul de numai 1,15 euro, conform Express.com. Călătoria a inclus zboruri dus-întors cu Ryanair, pentru care a plătit doar 51 de euro, și două nopți de cazare într-un hotel central din Praga, care l-au costat 63 de euro.

Danny, un cunoscut vlogger britanic, a explicat că această escapadă în capitala Cehiei i-a economisit 80 de lire sterline, comparativ cu o viitoare călătorie la Londra, unde cheltuielile pentru transport feroviar și o noapte de cazare se ridică la 195 de euro.

„Ryanair este cea mai bună companie aeriană. Oamenii se plâng mereu că li se taxează bagajele în plus, dar știi regulile când rezervi biletul. Dacă mergi într-un oraș european pentru trei zile, nu ai nevoie de o valiză de 22 kg”, a declarat el înainte de a pleca de pe Aeroportul din Manchester.

Tânărul a mers într-un pub din oraș unde berea costă doar un euro

Danny le-a mărturisit internauților că nu este la prima vizită în Praga și nu a mai vizitat obiectivele turiste din Oraș Turistul britanic a recunocut că are un bar preferat în oraș. Este vorba despre un loc în care turistul spune că berea costă aprximativ 1.15 euro. Cea mai ieftină destinație din Europa pentru un city break este un oraș în care berea costă doi euro pentru turiști.

Acesta spune că barul Hany Bany nu este un loc frecventat de turiști, deși este cunoscut pentru ofertele de la Happy Hour. Acestea au loc zilnic, între orele 15.00 și 16.00, când berea costă doar 1,15 euro.

„Iată-l, Hany Bany, pub-ul meu preferat din lume, în toată splendoarea sa. Personalul este grozav, atmosfera este grozavă, prețurile sunt grozave”, spune vloggerul britanic, potrivit sursei citate mai sus.

Oamenii din pub-ul din Praga l-au impresionat pe turist din primul moment

La pub, YouTuber-ul a remarcat diferențele culturale dintre Cehia și Marea Britanie.

„Oamenii de aici nu stau cu telefoanele în mână. Toată lumea stă de vorbă, cineva a adus carne și pâine, și pur și simplu socializau. Comparativ, în Marea Britanie, vezi grupuri de prieteni stând la masă, dar nimeni nu vorbește, toți sunt pe telefon”, a spus Danny.

În așteptarea momentului în care începe promoția Happy Hour, Danny a plătit inițial 2.31 euro pentru o bere Staropramen Unfiltered, pe care a descris-o drept „berea mea preferată”. El a adăugat.

„Are un gust ciudat, parcă cu o tentă de coriandru. Dacă ajungeți în Praga, încercați Staropramen Unfiltered”, a mai spus el.

