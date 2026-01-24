Cea mai ieftină destinație din Europa pentru city break în 2026: bere la 2 euro, cazare de la 40 de euro pe noapte

Orașul din Europa considerat cea mai ieftină destinație pentru un city break în 2026

Sarajevo, capitala Bosniei și Herțegovinei, a fost desemnată de experții în turism de la Time Out drept cea mai accesibilă destinație europeană pentru un city break în 2026, informează Express.com.

Dincolo de peisaje și obiectivele turistice, turiștii care ajung aici se pot bucura de bere la aproximativ 2 euro și unități de cazare Airbnb ce pornesc de la prețul de 40 de euro pe noapte.

Prețul biletelor de avion este și el unul accesibil. Companii aeriene precum Ryanair, Wizz Air și Pegasus oferă zboruri low-cost spre aeroportul din Sarajevo (SJJ) din Marea Britanie, cu prețuri pentru biletele dus-întors începând de la doar 26 de lire sterline.

Detalii despre Sarajevo, una dintre destinațiile ieftine ale anului 2026

Sarajevo este situat în inima munților Alpi Dinarici, pe malul râului Miljacka, și oferă o combinație unică de influențe otomane și austro-ungare. Pe lângă prețurile accesibile, orașul se remarcă prin peisajele montane spectaculoase, o istorie bogată și diversitatea culturală, fiind supranumit „Ierusalimul Europei”.

„Orașul oferă o experiență autentică, o combinație fascinantă între Est și Vest, o istorie captivantă și o atmosferă primitoare. Sarajevo este o destinație memorabilă și accesibilă pentru orice călător”, menționează sursa citată mai sus.

Printre obiectivele de neratat se numără Podul Latin, locul unde a fost asasinat Arhiducele Franz Ferdinand. Foto: Shutterstock

Care sunt principalele atracții turistice din Sarajevo

Un punct de atracție principal este cartierul istoric Bascarsija, cu străduțele sale înguste, pietruite, animate de fierării, moschei, biserici și cafenele.

Orașul se remarcă prin peisajele montane spectaculoase, o istorie bogată și diversitatea culturală, fiind supranumit „Ierusalimul Europei”. Foto: Shutterstock

Printre obiectivele de neratat se numără Podul Latin, locul unde a fost asasinat Arhiducele Franz Ferdinand, precum și Muzeul Copilăriei din Război și Tunelul Speranței, care oferă o perspectivă emoționantă asupra istoriei recente a orașului. Acestea se numără și printre principalele obiective pe care să le vezi dacă vizitezi Bosnia și Herțegovina.

Pentru o incursiune gastronomică, piața acoperită Gradska Trznica este recomandată de Time Out drept locul ideal pentru a încerca preparatele tradiționale, precum celebrul burek, o plăcintă sărată extrem de populară în Balcani. De asemenea, Caffe Divan este locul perfect pentru a savura o cafea bosniacă autentică, în timp ce berea locală și vinul, ambele la prețuri începând de la doar 2 euro, completează experiența culinară.

Turiștii sunt sfătuiți să viziteze Sarajevo în luna august, atunci când vremea este caldă și se pot bucura de toate frumusețile orașului. Foto: Shutterstock

Când este cel mai bine să vizitezi Sarajevo

Ella Doyle, redactorul ghidurilor Time Out, sfătuiește turiștii să viziteze Sarajevo în luna august, când orașul atinge apogeul frumuseții sale sub razele soarelui.

„De departe, cel mai important motiv pentru a veni în august este Festivalul de Film de la Sarajevo, unul dintre cele mai mari evenimente de acest gen din sud-estul Europei”, a declarat aceasta.

Pe lista recomandărilor accesibile pentru city break-uri în 2026 se mai află Tirana (Albania) pe locul al doilea, urmată de Hull (Marea Britanie), Miskolc (Ungaria) și Zagreb (Croația).

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE