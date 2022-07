În procesul deschis miercuri la Curtea Superioară a comitatului San Francisco, compania este acuzată că nu a protejat pasagerele care „au fost răpite, agresate sexual, bătute într-o manieră sexuală, violate, întemnițate pe nedrept, urmărite, hărțuite sau atacate în alt mod de șoferii Uber”.

Adam Slater, avocat care le reprezintă pe aceste femei, a declarat: „În timp ce compania a recunoscut această criză a agresiunilor sexuale în ultimii ani, răspunsul său real a fost lent și inadecvat, cu consecințe îngrozitoare”.

„Uber ar putea face mult mai multe pentru a proteja călătorii: adăugarea de camere de luat vederi pentru a descuraja agresiunile, efectuarea unor verificări mai riguroase ale antecedentelor șoferilor, crearea unui sistem de avertizare atunci când șoferii nu rămân pe traseu spre destinație”, a precizat avocatul.

Slater a adăugat că firma sa de avocatură investighează alte peste 150 de cazuri care ar putea fi incluse în proces.

Dosarul inițial le implică pe cinci femei din SUA, fiecare dintre ele raportând abuzurile în calitate de reclamante anonime. Poveștile lor de viol, agresiune sexuală și bătăi sunt menite să le reflecte pe cele ale unui grup mai larg de reclamante.

Acuzarea susține că atacurile asupra lor sunt cauzate de „cultura masculină toxică de la Uber … O cultură care a început chiar de la vârful Uber, punând profiturile și creșterea mai presus de orice, chiar și înaintea siguranței, și, în cadrul acestui proces, a exploatat, a pus în pericol și a rănit femei și fete”.

Compania „știa că se confruntă cu o problemă continuă a prădătorilor sexuali care conduc pentru Uber și își agresează pasagerii. Încă din 2014, Uber știa că șoferii săi agresau sexual pasagerele. Cu toate acestea, chiar dacă era pe deplin conștientă de problema prădătorilor sexuali, Uber nu a luat măsuri de siguranță pentru a-și proteja pasagerii”, scrie în plângere.

În propriul raport privind siguranța, publicat de Uber în iunie și invocat de Slater, compania a numărat 141 de raportări ale unor violuri în SUA numai în 2020 și un total de 998 de incidente de agresiune sexuală.

„Agresiunea sexuală este o crimă oribilă și luăm în serios fiecare raport”, a declarat un purtător de cuvânt al Uber, ca răspuns la intentarea acestui proces.

„Nu există nimic mai important decât siguranța, motiv pentru care Uber a creat noi caracteristici de siguranță, a stabilit politici centrate pe supraviețuitori și a fost mai transparentă în ceea ce privește incidentele grave. Deși nu putem comenta litigii în curs de soluționare, vom continua să păstrăm siguranța în centrul activității noastre”, a precizat reprezentantul companiei de ridesharing.

Una dintre femeile implicate în proces, o californiancă numită în plângere Jane Doe SSS 14, a vorbit cu New York Post despre experiența sa. „Ceva ce ar fi trebuit să dureze poate cinci minute a sfârșit prin a fi un coșmar de 23 de minute în care am încercat să ies din mașina lui”, a spus ea. „A fost unul dintre cele mai devastatoare lucruri care mi s-a întâmplat vreodată”, a mărturisit aceasta.

Șoferul a rugat-o să se așeze pe scaunul din față pentru că erau „prea multe lucruri” în spate. „Am fost cam reticentă să mă așez pe scaunul din față, dar, repet, era poate a doua sau a treia oară când luam un Uber în viața mea, așa că am zis: «Bine, e normal»”, a declarat ea pentru ziarul american. „El a încercat să înceapă să îmi bage mâna sub fustă… Am continuat să îl împing, iar el devenea mai insistent, așa că am încercat să deschid ușa. El a blocat ușa și eu am încercat să o deschid”, a mai spus femeia.

În cele din urmă, bărnatul a împins-o pe bancheta din spate și a încercat să o violeze, a spus ea, până când a reușit să îl forțeze să descuie ușa și a fugit. Când a încercat să depună o plângere prin intermediul Uber, ea a spus că firma a sfârșit prin a-i bloca contul fără să-i ramburseze nici măcar taxa de călătorie.

Foto: 123rf.com

