Apelul a fost însoțit de un clip, distribuit pe scară largă pe rețelele de socializare, în care directorul de radiodifuziune al canalului, Anton Krasovski, incită la o serie de crime violente împotriva ucrainenilor.

„Ar fi trebuit să fie înecaţi în Tisina” , a reacţionat Krasovski, referindu-se la râul Tisa care trece prin Transcarpatia. „Pur şi simplu acei copii trebuiau înecaţi, înecaţi! Ca alternativă, ar fi putut fi băgaţi în colibe şi arşi”, făcând aluzie la faptul că în zonă numeroase case sunt construite din lemn.

De asemenea, Krasovski a râs de relatările potrivit cărora soldaţii ruşi ar fi violat femei ucrainene vârstnice în timpul invaziei.

Governments which still have not banned RT must watch this excerpt. This is what you side with if you allow RT to operate in your countries. Aggressive genocide incitement (we will put this person on trial for it), which has nothing to do with freedom of speech. Ban RT worldwide! https://t.co/xJC371rqyg