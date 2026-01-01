Mesaj de bun-venit „înapoi la viață”

Anunțul morții lui Denis Kapustin a făcut parte dintr-o operațiune complexă de dezinformare care a indus în eroare serviciile secrete ruse, a scos la iveală rețeaua lor de asasinate și a direcționat aproximativ 500.000 de dolari din fondurile Kremlinului către forțele speciale ucrainene.

La 1 ianuarie, șeful serviciului de informații militare ucrainene (GUR), Kirilo Budanov, i-a transmis lui Kapustin, prin legătură video, un mesaj de bun-venit „înapoi la viață”, exprimându-și satisfacția că banii alocați pentru eliminarea acestuia au fost folosiți pentru susținerea efortului de război al Ucrainei.

Potrivit GUR, operațiunea a durat peste o lună și a permis identificarea ofițerilor ruși care au ordonat asasinatul, precum și a agenților însărcinați să îl execute. Vladimir Putin îl considera pe Kapustin un „dușman personal”.

Cazul jurnalistului rus Arkadi Babcenko

Nu este pentru prima dată când serviciile secrete ucrainene recurg la o astfel de tactică. În 2018, SBU a înscenat moartea jurnalistului rus Arkadi Babcenko, critic al Kremlinului, pentru a-i salva viața și a demasca o rețea de asasini.

Deși operațiunea a fost eficientă, ea a atras critici dure din partea organizațiilor pentru libertatea presei, care au condamnat răspândirea deliberată de informații false.

Babcenko a declarat ulterior că prioritatea sa a fost supraviețuirea, nu etica jurnalistică.

Ucraina a intrat în posesia a 500.000 de dolari

Operațiunea Kapustin a urmat un model similar, dar cu două diferențe majore: miza financiară a fost mult mai mare, recompensa pentru asasinarea sa fiind de 500.000 de dolari, iar serviciile ucrainene nu s-au limitat la dejucarea complotului, ci au reușit să intre în posesia întregii sume.

Potrivit GUR, banii au fost încasați și redirecționați integral către operațiuni speciale împotriva Rusiei. Kapustin se află în prezent pe teritoriul Ucrainei și se pregătește să își continue misiunile.

Acesta a precizat că absența sa temporară nu a afectat eficiența unității pe care o conduce și că este gata să revină în zona de operațiuni pentru a-și continua rolul de comandant al Corpului Voluntarilor Ruși (RDK). Anterior, RDK anunțase public moartea lui Kapustin, susținând că ar fi fost ucis pe frontul din Zaporijia.

Cine este Denis Kapustin și ce reprezintă Corpul Voluntarilor Ruși

Fondat în 2022, RDK este format din ruși anti-Putin și operează sub comanda GUR. Unitatea a crescut la peste o mie de luptători și a realizat unele dintre cele mai îndrăznețe raiduri transfrontaliere ale războiului, inclusiv incursiunea din mai 2023 în regiunea Belgorod, unde a pătruns până la 40 de kilometri pe teritoriul rus.

Trecutul lui Kapustin, marcat de legături cu mișcări de extremă dreapta din Europa, a generat controverse. După declanșarea invaziei ruse, el și-a prezentat implicarea în luptă drept o formă de ispășire, afirmând că un rus poate răscumpăra ce s-a întâmplat doar „cu propria viață”.

Comandanții ucraineni i-au apreciat capacitatea de a convinge ruși să lupte împotriva Moscovei.

De-a lungul anilor, serviciile ruse au reușit mai multe asasinate pe teritoriul ucrainean, precum uciderea jurnalistului Pavel Șeremet în 2016 sau a fostului parlamentar rus Denis Voronenkov în 2017. Operațiunea Babcenko a demonstrat însă că astfel de comploturi pot fi întoarse împotriva inițiatorilor lor.

La șapte ani distanță, cazul Kapustin arată că Ucraina nu doar că a perfecționat această strategie, ci a transformat-o într-un succes operațional și financiar, deturnând fonduri destinate asasinatelor pentru a finanța propriile acțiuni împotriva Kremlinului.

