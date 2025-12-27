Denis Kapustin, ucis în timp ce lupta de partea Ucrainei

Moartea lui Kapustin a fost anunțată sâmbătă dimineață de Corpul Voluntarilor Ruși, o unitate formată din cetățeni ruși care luptă de partea Ucrainei.

Cunoscut și ca „Nikitin” sau „WhiteRex”, fostul comandant al Corpului Voluntarilor Ruși a fost ucis de o dronă FPV, în timp ce „îndeplinea o misiune de luptă” pe frontul din Zaporojie.

The New Voice of Ukraine și Meduza publică totodată un portret al acestui cetățean rus care și-a dat viața în ambiția sa de a salva Rusia de sub regimul Putin.

Potrivit celor două publicații, Denis Kapustin s-a născut la Moscova în 1984, dar, la vârsta de 17 ani, s-a mutat, cu familia sa, de origine evreiască, în orașul german Köln.

Un naționalist rus care și-a propus să salveze Rusia de regimul lui Putin

Autoritățile germane l-au asociat mediilor de extremă-dreapta. De exemplu, în calitate de conducător al clubului de arte marțiale WhiteRex, ar fi distribuit tricouri inscripționate cu numărul 88, care ar fi asimilat cu salutul „Heil Hitler”. Acest număr este preferat inclusiv de mediile neonaziste din armata rusă, după cum arată cazul fostului comandant al Brigăzii Española, Stanislav Orlov, omorât zilele trecute într-o vilă din Crimeea.

Potrivit Reuters, Kapustin s-a descris la un moment dat drept un naționalist care luptă pentru o Rusie a etnicilor ruși și a respins acuzațiile de neonazism formulate de autoritățile germane. Kapustin a fost, de asemenea, un asociat al naționalistului rus Maksim „Tesak” Marținkevici.

După ce s-a mutat în Ucraina în 2017, el a dezvoltat proiecte sportive legate de artele marțiale și a susținut Revoluția Demnității.

Destrămarea Rusiei, un obiectiv politic asumat inclusiv de unii ruși

După declanșarea invaziei ruse la scară largă, la 24 februarie 2022, Kapustin a fondat Corpul Voluntarilor Ruși. Scopul principal al acestei unități militare angajate de partea Ucrainei este distrugerea completă a actualului sistem politic din Rusia și sfârșitul dictaturii lui Vladimir Putin.

„Toți luptătorii noștri împărtășesc opinii conservatoare de dreapta; ne bazăm pe o fundație tradiționalistă. Dacă Rusia s-ar micșora până la dimensiunea Moscovei, a regiunii sale înconjurătoare sau a părții europene, acest lucru ar fi acceptabil pentru mine, ca naționalist. Aici, opiniile noastre coincid cu cele ale naționaliștilor ucraineni. Nu văd niciun rost în gigantomanie”, a declarat Kapustin.

Condamnat în secret la închisoare pe viață în Rusia

În 2023, Corpul Voluntarilor Ruși și Legiunea Libertate pentru Rusia au lansat o campanie de eliberare a teritoriilor rusești de sub regimul lui Putin.

Corpul Voluntarilor Ruși s-a remarcat printr-o serie de raiduri reușite în teritoriul rusesc. De exemplu, în martie 2024, a avansat adânc în regiunile Belgorod și Kursk și a eliberat mai multe așezări.

Pentru aceste acțiuni, Denis Kapustin a fost condamnat în lipsă și în secret la închisoare pe viață în Rusia.

„Sunt o persoană ambițioasă. Sunt o persoană cu o abordare proactivă a vieții. Vom crește, ne vom dezvolta, vom aștepta și, bineînțeles, vom grăbi o criză de amploare în Federația Rusă. Vom împovăra Federația Rusă cu raidurile noastre… Vom grăbi momentul în care colosul va ceda”, a declarat fostul luptător.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE