Printre cele mai importante reabilitări se numără:
- M-05 Kiev-Odesa: 9.350 mp;
- M-14 Odesa-Melitopol-Novoazovsk: 7.330 mp;
- M-03 Kiev-Harkov-Dovjanski: 5.749 mp;
- M-07 Kiev-Kovel-Iahodin: 4.167 mp;
- M-30 Strîi-Uman-Dnipro-Izvarîne: 2.236 mp;
- M-19 Domanove-Kovel-Cernăuți-Tereblece: 2.142 mp.
„Obiectivul nostru este să asigurăm circulația pe drumurile internaționale și naționale până la 1 iunie. Acest lucru presupune reparația a aproximativ 10 milioane de metri pătrați de suprafață rutieră, iar lucrările avansează conform planului aprobat”, a declarat Kuleba.
Conform progresului actual, regiunile de top sunt Kirovohrad (82%), Mykolaiv (69,3%) și Rivne (57,6%). Lucrările continuă în toate regiunile, ținând cont de condițiile meteorologice. După stabilizarea vremii, ritmul va crește la 200.000 mp pe zi.
Potrivit sursei citate, guvernul a adoptat o rezoluție pentru accelerarea reabilitării drumurilor din apropierea liniilor de front.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.