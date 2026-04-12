Printre cele mai importante reabilitări se numără:

M-05 Kiev-Odesa: 9.350 mp;

M-14 Odesa-Melitopol-Novoazovsk: 7.330 mp;

M-03 Kiev-Harkov-Dovjanski: 5.749 mp;

M-07 Kiev-Kovel-Iahodin: 4.167 mp;

M-30 Strîi-Uman-Dnipro-Izvarîne: 2.236 mp;

M-19 Domanove-Kovel-Cernăuți-Tereblece: 2.142 mp.

„Obiectivul nostru este să asigurăm circulația pe drumurile internaționale și naționale până la 1 iunie. Acest lucru presupune reparația a aproximativ 10 milioane de metri pătrați de suprafață rutieră, iar lucrările avansează conform planului aprobat”, a declarat Kuleba.

Conform progresului actual, regiunile de top sunt Kirovohrad (82%), Mykolaiv (69,3%) și Rivne (57,6%). Lucrările continuă în toate regiunile, ținând cont de condițiile meteorologice. După stabilizarea vremii, ritmul va crește la 200.000 mp pe zi.

Potrivit sursei citate, guvernul a adoptat o rezoluție pentru accelerarea reabilitării drumurilor din apropierea liniilor de front.

