„Defilarea tradițională a flotei ruse de la Marea Neagră din 9 mai a acestui an va avea loc lângă Insula Șerpilor – pe fundul mării”, au transmis oficialii ucraineni care au publicat pe Twitter imagini cu momentul în care o navă este distrusă.

Ukrainian Bayraktar TB2 destroyed another Russian ship. This time the landing craft of the „Serna” project. The traditional parade of the russian Black Sea fleet on May 9 this year will be held near Snake Island – at the bottom of the sea. pic.twitter.com/WYEPywmAwX