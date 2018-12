Opoziţia spera că UDMR va decide să susţină moţiunea de cenzură, în ciuda eşecului negocierilor suse în ultimele zile.

Kelemen Hunor a ieşit, miercuri, după şedinţa grupurilor reunite ale UDMR, şi a anunţat că Uniunea nu îşi va exprima opţiunea în acest caz, aşa cum a mai făcut şi în alte ocazii.

„Iniţiatorii nu şi-au asumat un program transparent şi un premier cu care se poate merge la preşedinte. Eu cred că Opoziţia în acest moment nu este pregătită sau nu doreşte o guvernare. Moţiunea de cenzură este importantă, critica Guvernului trebuie formulată. Vom formula şi noi. Aşa cum am făcut până acum, vom face şi de aici încolo, dar în acest moment ar fi imposibil să votăm o moţiune de cenzură în aceste condiţii, cum ar fi aproape imposibil să votăm împotriva o moţiune de cenzură, pentru că asta ar însemna că suntem de acord cu ceea ce face Guvernul. Aici vorbesc doar de Guvern, nu vorbesc de partide sau coaliţie. Fiindcă instituţia constituţională, moţiunea de cenzură, se referă la critica şi eventual la demisia Guvernului şi nu a partidelor parlamentare. Din acest punct de vedere, avem şi noi criticile noastre, zic eu extrem de pertinente. (…) Decizia este sa fim prezenţi şi să nu votăm. O să spunem ‘prezent, dar nu votez’. Nici măcar abţinerea, prin introducerea ambelor bile în aceeaşi urnă, nu este o soluţie în acest moment”, a afirmat miercuri, Kelemen Hunor, după şedinţa grupurilor parlamentare UDMR.

El susţine că în acest moment „şansele matematice să fie adoptată o moţiune de cenzură împotriva Guvernului cu 233 de voturi nu sunt reale”.

„Nu vreau să spun ca şansa e zero, dar nu e reală, pentru că la 163 de semnături ar mai trebui încă vreo 70 de voturi. Această rezervă de 70 de voturi în acest moment în favoarea opoziţiei nu există. Dacă noi am adăuga 30 de voturi ale UDMR, tot nu am ajunge nici măcar la 200 de voturi. Asta este realitatea care nu poate fi nici contestată, nici depăşită. (…) Nu spui în Parlament, dar măcar societăţii să spui cu ce vrei sa mergi mai departe. Sunt convins că fiecare partid din opoziţie are program de guvernare, dar asta înseamnă cel puţin trei programe de guvernare şi avem o singură ţară”, a adăugat Kelemen Hunor.

El a precizat că principala critică a UDMR vizavi de Guvern este că nu există încă un proiect de buget pentru anul 2019.

