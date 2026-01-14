Schimbare majoră în strategia europeană

Această mișcare fără precedent ar marca o schimbare majoră în modul în care Europa se implică în seria de discuții bilaterale intermediate de președintele american Donald Trump și vine în timp ce continentul se străduiește să demonstreze că este pregătit să joace un rol major în orice soluționare care să pună capăt războiului de patru ani.

Președintele francez Emmanuel Macron și prim-ministrul italian Giorgia Meloni și-au unit forțele în ultimele săptămâni pentru a solicita deschiderea canalelor diplomatice către liderul rus Vladimir Putin și cercul său apropiat, chiar dacă discuțiile de pace de la Casa Albă eșuează.

„Macron a pledat în ultimele zile că, având în vedere discuțiile bilaterale dintre americani și ruși, este important să joace cel puțin un rol în discuție”, a declarat un oficial francez de rang înalt. „Meloni a susținut cu tărie că… nu sunt naivi în ceea ce privește ceea ce se poate obține prin aceste discuții.”

Putin, care a acuzat în repetate rânduri țările europene că sabotează discuțiile de pace conduse de SUA prin formularea de cerințe nerealiste față de Moscova, a declarat luna trecută că ar fi deschis discuțiilor cu UE dacă acestea se bazează „pe situația care se dezvoltă pe teren”, anunță Euractiv.

Dezacorduri majore despre ce ar trebui să facă un negociator

Rămân dezacorduri majore cu privire la detaliile poziției de negociator. Criticii spun că numirea unui negociator ar implica faptul că Rusia este gata să negocieze cu bună-credință și ar accepta și altceva decât subjugarea totală a Ucrainei. Eforturile lui Trump de a media un acord au eșuat până acum, Kremlinul refuzând să-șiretraă preteția la teritoriile Ucrainei.

„Există unele probleme care nu pot fi discutate [doar] cu SUA atunci când au implicații directe asupra securității noastre ca europeni”, a spus oficialul. „Mesajul către Washington este la fel de important ca [mesajul] către Moscova.”

Kurt Volker, care a fost Reprezentant Special al SUA pentru Negocierile cu Ucraina în primul mandat al lui Trump și ambasador la NATO în perioada 2008-2009 sub președintele de atunci George W. Bush, a declarat că Bruxelles-ul trebuie să fie mai asertiv dacă dorește să fie inclus în discuții.

„S-a precizat clar că Trump își va menține dialogul cu Putin atât direct, cât și prin intermediul [emisarului american Steve] Witkoff”, a spus el. „Acest lucru nu va dispărea. Așadar, trebuie să aveți propria comunicare – nu este vorba de a fi în aceeași cameră cu americanii și rușii, ci de a comunica pur și simplu.”

Liderii europeni au discutat pentru prima dată ideea unui trimis special la un summit al UE din martie anul trecut, a confirmat un oficial al UE. Însă atunci nu a fost luată nicio decizie, iar propunerile au fost omise din declarația comună ulterioară.

Rolul ar fi fost concentrat în mod strict pe reprezentarea Bruxelles-ului în discuții alături de Kiev – o propunere complet diferită de sugestia lui Meloni privind un interlocutor pentru Moscova.

„Țările care au susținut un trimis al Ucrainei s-ar putea să nu susțină un trimis care să discute doar cu Rusia”, a declarat oficialul.

Kaja Kallas nu e o opțiune

Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe, s-a poziționat în mod constant ca singura candidată pentru orice rol în negocierile privind viitorul Ucrainei.

Fosta premieră estoniană a fost un aliat fidel al Kievului și și-a folosit rolul pentru a convinge capitalele să susțină sancțiuni mai puternice, menite să forțeze Rusia să pună capăt războiului său de agresiune.

„Dacă Europa ar numi un trimis special, întrebarea este pe cine reprezintă acea persoană? Cui îi va da raportul?”, a întrebat Volker.

„Dacă ar fi [președinta Comisiei, Ursula] von der Leyen, asta ar însemna că o lasă pe Kaja Kallas și Serviciul pentru Acțiune Externă [corpul diplomatic al UE], dar dacă ar trebui să vorbească direct cu Putin, așa ceva nu ar funcționa niciodată.”

Cine ar putea fi negociatorul

Ministrul italian Giovanbattista Fazzolari – un aliat influent al lui Meloni, a cărui soție ucraineană este creditată cu construirea sprijinului pentru Kiev în cadrul coaliției de guvernare de la Roma – a declarat în weekend că fostului prim-ministru italian Mario Draghi ar trebui să i se ofere postul de trimis special.

Între timp, alți patru diplomați au remarcat că președintele finlandez Alexander Stubb a fost adesea considerat un potențial reprezentant al Europei în orice discuții cu Washingtonul și Moscova.

Diplomatul veteran de centru-dreapta a stabilit relații de prietenie cu Trump în timp ce juca golf, iar țara sa are o graniță comună cu Rusia și a fost vizată de campanii hibride din partea Kremlinului.

Potrivit unuia dintre ei, „un lider în funcție” ar putea fi „puțin mai liber în ceea ce spune”. Totuși, „o altă problemă este să ne dăm seama care este momentul potrivit pentru a discuta cu Putin. Există riscul ca, dacă procedăm astfel, să-i legitimăm într-un fel și pozițiile?”

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE