Un adolescent român și iubita lui de 15 ani au ucis-o pe mama fetei, la Atena, cu zeci de lovituri de cuțit

Trei adolescenți, dintre care unul român, au îngrozit capitala Greciei cu o crimă pe care au pus-o la cale timp de două luni. Românul, care are 17 ani, e iubitul unei fete de 15 ani și împreună cu un prieten grec care are 16 ani au plănuit să o ucidă pe mama fetei.

Anchetatorii i-au prins deja pe toți trei și au dezvăluit detalii despre sălbăticia cu care a fost ucisă femeia de 50 de ani.

Nu eram acolo, dar știam ce se va întâmpla. Eram în camera alăturată. Nu știu detaliile crimei și nici nu vreau să știu. Am tremurat când am auzit-o pe mama țipând. Dar nu am făcut nimic pentru a împiedica crima.

Fata de 15 ani a cărei mamă a fost ucisă