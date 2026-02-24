Știa că este câștigător

Managerul unui magazin din Arizona este vizat de un scandal răsunător, fiind acuzat că a achiziționat un bilet de loterie în valoare de 12,8 milioane de dolari, deși avea cunoștință că acesta era deja câștigător.

Totul a început în seara zilei de 24 noiembrie, când Robert Gawlitza, aflat la serviciu, a fost solicitat de un client să emită un bilet pentru jocul „The Pick”. Extragerea Loteriei din Arizona era programată pentru aceeași noapte.

Documentele depuse în instanță arată că angajatul a tipărit bilete în valoare totală de 85 de dolari, însă clientul a achitat doar 60, lăsând restul de 25 de bilete pe tejghea. În aceeași seară, Loteria din Arizona a extras numerele câștigătoare, moment în care s-a aflat că unul dintre biletele refuzate de client conținea toate cele șase numere norocoase..

Angajatul, dat în judecată

Conform dosarului, Gawlitza a realizat că biletul norocos fusese tipărit în magazinul său, dar rămăsese nevândut, așa că a verificat teancul abandonat pentru a-l identifica. Imediat după terminarea programului, acesta și-a scos uniforma și a cumpărat biletele rămase de la un coleg pentru suma derizorie de 10 dolari. Ulterior, s-a grăbit să semneze pe spatele biletului care conținea combinația câștigătoare: 3, 13, 14, 15, 19 și 26.

La scurt timp, conducerea magazinului a aflat de tranzacția controversată și a cerut ca biletul câștigător să fie păstrat la sediul central al companiei. Mai mult decât atât, magazinul a dat în judecată atât angajatul, cât și Loteria din Arizona, solicitând instanței să clarifice cine deține legal biletul.

Ce spune legea

Cazul a ajuns într-un blocaj legal fără precedent. Deși legislația locală stipulează că biletele nevândute revin magazinului, retailerul a cerut intervenția judecătorilor pentru a decide cine încasează milioanele.

Purtătorul de cuvânt al Loteriei din Arizona a declarat pentru AZFamily că instituția se confruntă cu o premieră absolută: „Este un caz unic, fără litigii similare în trecut; este prima dată când un angajat și angajatorul său revendică simultan același loz norocos”.

Un jucător din Arkansas a câștigat marele premiu Powerball, în valoare de 1,817 miliarde de dolari, chiar înainte de Crăciun. Potrivit CBS News, premiul reprezintă al doilea cel mai mare jackpot din istoria loteriei din SUA.

O femeie din Michigan, SUA, a câștigat un premiu de 100.000 de dolari la loterie după ce a folosit ChatGPT pentru a genera numerele, relatează cotidianul vietnamez VnExpress. Tammy Carvey, în vârstă de 45 de ani, a participat la extragerea Powerball din 6 septembrie.





