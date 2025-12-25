Jackpot de Crăciun

Numerele extrase miercuri, 24 decembrie, au fost: 4, 25, 31, 52 și 59, cu Powerball 19. Matt Strawn, președintele grupului de produse Powerball și CEO al Iowa Lottery, a declarat: „Felicitări celui mai nou câștigător al jackpotului Powerball! Este cu adevărat un premiu extraordinar, care schimbă viața”.

„De asemenea, dorim să mulțumim tuturor jucătorilor care au participat la această serie de jackpoturi – fiecare bilet cumpărat contribuie la susținerea programelor și serviciilor publice din întreaga țară”, a adăugat el.

Câștigătorul are două opțiuni

Fericitul câștigător are de ales între două variante de plată: o sumă unică de 834,9 milioane de dolari sau plata anuală a premiului complet pe o perioadă de aproximativ 30 de ani.

Ambele sume vor fi supuse impozitării. Șansele de câștig pentru jackpotul Powerball sunt de 1 la peste 292 de milioane.

Conform CBS News, este pentru a doua oară când un bilet câștigător la Powerball este vândut în Arkansas, prima dată fiind în 2010. Ultima dată când un jackpot Powerball a fost câștigat în ajunul Crăciunului a fost în 2011.

De asemenea, loteria a avut patru câștigători chiar în ziua de Crăciun, cel mai recent în 2013.

Clasamentul celor mai mari jackpoturi Powerball

Pe primul loc în topul câștigurilor se află un premiu de 2,04 miliarde de dolari, câștigat în California pe 7 noiembrie 2022. Locul doi este ocupat de jackpotul actual din Arkansas, iar pe locul trei este premiul de 1,787 de miliarde de dolari din septembrie 2025, câștigat în Missouri și Texas.

Acest câștig impresionant din Arkansas marchează un moment istoric în lumea loteriilor, iar impactul său financiar este de necontestat.

Fiecare bilet cumpărat contribuie la susținerea inițiativelor publice, ceea ce face acest eveniment un câștig pentru întreaga comunitate.