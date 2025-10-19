A crezut inițial că a câștigat 50.000 de dolari

„Am întrebat ChatGPT pentru un set de numere Powerball și acestea sunt numerele pe care le-am jucat pe biletul meu”.

„Când am verificat rezultatele, am văzut că potrivisem patru bile albe și Powerball-ul, așa că știam că am câștigat”, a spus ea.

Inițial, ea a crezut că a câștigat 50.000 de dolari.

Cum funcționează Powerball

Biletele Powerball costă 2 dolari fiecare și sunt vândute în 45 de state americane, plus Washington D.C., Insulele Virgine și Puerto Rico. În Michigan, biletele sunt disponibile în întregul stat și online.

Opțiunea Power Play

Carvey a ales opțiunea Power Play, care i-a dublat premiul la 100.000 de dolari.

„Soțul meu și cu mine am fost total neîncrezători”, a spus ea.

Această opțiune poate multiplica valoarea premiului de până la 10 ori.

Planuri pentru premiu

Loteria din Michigan a confirmat că Carvey și-a revendicat recent premiul la sediul central. Ea intenționează să folosească banii pentru a-și achita creditul ipotecar.

De asemenea, o femeie din Midlothian, statul american Virginia, a câștigat 150.000 de dolari la loterie folosind numere generate de ChatGPT. Kerri Edwards a donat întreaga sumă unor organizații caritabile.

