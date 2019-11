De Dragoș Tănase,

Totul a început weekend-ul trecut, atunci când au apărut câteva bubițe pe corpul băiatului.

Duminică, 24 noiembrie, la o zi de la apariţia erupţiei pe corp, bubiţele au început să se înmulţească, motiv pentru care părinţii şi-au dus copilul la medicul de familie.

Acesta din urmă l-au diagnosticat cu varicelă și l-au tratat cu Nurofen şi Paracetamol, scrie .

Speriaţi de starea băiatului, părinţii lui au sunat la 112, însă – deşi în discuţia purtată cu dispeceratul părinţii au explicat starea gravă în care se afla băiatul, s-a decis că nu e urgenţă şi că va veni o ambulanţă din Paşcani, nu din Iaşi, de la doar 1 kilometru distanţă.

„Ambulanţa a făcut un kilometru în 17 minute până a ajuns la noi cu girofarurile stinse şi oprind la semafor la culoarea roşie. Aşa li s-a transmis, că nu e o urgenţă. Înregistra­rea poate dovedi cât de disperaţi eram la telefon. Între timp, Ianis era aproape inconştient, şi a fost pus la oxigen“

a povestit pentru ziaruldeiasi.ro Adrian Popoaia, tatăl adoptiv al copilului.

Recomandări Strigătul disperat al mamei unui tânăr ucis la Revoluţie: „Nu ne face nimeni dreptate. Suntem ţara cea mai josnică”

Ajuns la Spitalul Municipal Paşcani, băiatul a vorbi doare câteva minute cu medicii, timp în care i s-a administrat o perfuzie şi o pastilă.

După zece minute, Ianis şi-a pierdut cunoştinţa, iar medicii au apelat la manevre clasice pentru resuscitare, penbtru că defibrilatorul era la parter, iar băiatul se afla la etajul 5 al spitalului, acuză părinții.

„L-au resuscitat un sfert de oră, douzeci de minute, până au cărat aparatura de la parter până la etajul 5. Îmi pare rău că nu am putut să filmez cum cărau în braţe asistentele tuburile de oxigen şi defibrilatorul, ajungând în 40 de minute. E ceva de neimaginat. Cu toate astea, l-au resuscitat doar apăsând pe pieptul lui“, a mai spus Adrian Popoaia, pentru sursa citată.

De acest caz s-a ocupat Vasile Vasiliu, medic primar în cadrul secţiei de Pediatrie a Spitalului Municipal Paşcani. După ce băiatul şi-a pierdut cunoştinţa şi au început manevrele clasice de resuscitare, medicul a cerut ajutorul şi altor cadre medicale. Aşadar, patru medici s-au chinuit încă două ore degeaba, starea băiatului nu se îmbunătăţea. Decesul băiatului a fost declarat în seara zilei de joi, 28 noiembrie.

Recomandări Autoritățile s-au întors împotriva căruțașului care transportă copiii la școală. Ce a pățit bărbatul

Cazul ajunge în instanţă

Părinţii băiatului spun că vor merge până la capăt pentru a se face dreptate. Un avocat se ocupă deja de caz.

„Noi, din păcate, nu mai rezolvăm nimic, copilul nu se mai întoarce, dar să nu mai păţească cineva la fel din cauza incompetenţei nenorociţilor din sismemul medical din România“, a spus Adrian Popoaia, tatăl adoptiv al lui Ianis.

Cazul a ajuns la Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Iaşi

Medicii de la Spitalul Municipal Paşcani au pus, la momentul în care a ajuns băiatul în spital, diagnosticul de meningococemie, un microb în sânge care a dus ca sângele să-i inunde plămânii. Cazul a ajuns la Direcţia de Sănătate Publică (DSP) Iaşi, acolo unde s-au făcut analize, iar, potrivit acestora, nu este vorba despre meningococemie.

Recomandări Ca să dea turcilor contractul cu tramvaie de 160 de milioane de euro, Primăria București a ignorat 6 nereguli sesizate de Agenția Națională pentru Achiziții Publice!

„Noi am recoltat probe în momentul în care s-a făcut şi necropsia de la Institutul de Medicină Legală. Problemele sunt analizate la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Sfânta Parascheva” din Iaşi. În momentul de faţă, din rezultatele pe care le avem, putem spune că nu este o meningococemie. Deocamdată, la examenul pe lamă, au fost depistaţi bacili gram-pozitivi – stafilococ, streptococ…vom vedea. Analizele au trecut în etapa a doua, aceea de identificare prin cultură. Noi suspicionăm un şoc toxico-septic, dar mâine vom avea rezultatele finale”, a declarat pentru Adevărul Liviu Stafie, directorul DSP Iaşi.

De asemenea, DSP Iaşi a trimis o echipă de epidemiologie la Liceul „Nicolae Iorga” din Paşcani, acolo unde Ianis era elev în clasă pregătitoare. Se pare că există o alertă de varicelă, iar părinţii refuză să-şi mai lase copii la şcoală.

Conducerea liceului a dispus, la sugestiile DSP Iaşi, ca în fiecare dimineaţă să se facă dezinfecţia clasei.

„Noi am trimis o echipă de epidemiologi la liceul respectiv. Deocamdată, noi nu am fost informaţi decât de un caz de varicelă care ar mai fi apărut acolo. Am înţeles că au lipsit mai mulţi elevi, dar nu ştim de ce”, a mai spous directorul DSP Iaşi.

FOTO: ziaruldeiasi.ro

GSP.RO O nouă gafă a Primăriei Capitalei, ce se vede printre mingile ornamentelor de Crăciun