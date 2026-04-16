În Rotterdam, unul dintre bancomate a scos sute de monede. Banii erau acolo dar, în loc să-i ia bucuroși, mai mulți trecători au raportat problema. „Colegii au primit un raport de la cetățeni atenți și onești despre un bancomat care continua să distribuie monede, din cauza unei defecțiuni”, scrie Handhaving Rotterdam Centrum, într-o postare pe Instagram.

Toate monedele combinate s-au ridicat la o sumă substanțială. „Datorită acțiunilor rapide, colegii noștri au reușit să obțină o sumă de peste 220 EUR, iar compania în cauză a fost contactată imediat”, se arată în comunicat. „Totul a fost înregistrat corespunzător în sistemele noastre, iar suma este gata de colectare.”

Nu este complet clar dacă toți banii pierduți au fost recuperați. Dar cei care au raportat defecțiunea au făcut o faptă bună, în orice caz: „Felicitări celor care au anunțat pentru onestitatea și vigilența lor”, conchide Handhaving Rotterdam Centrum.

