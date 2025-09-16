O mașină și o anexă au fost distruse

Poliția însă nu a fost de aceeași părere și a decis să îl rețină pentru 24 de ore, acuzându-l de distrugere prin incendiere.

Anchetatorii au precizat că incendiul a avut loc pe 28 august, în jurul orei 15.00, pe un teren extravilan ce leagă strada Piscul Crăsani din București de comuna Chiajna, județul Ilfov.

„Din datele și probele administrate în cauză, a rezultat presupunerea rezonabilă că, la data de 28 august 2025, în jurul orei 15.00, un bărbat, în vârstă de 63 de ani, în mod intenționat, ar fi provocat distrugeri prin incendiere la nivelul vegetației uscate, situată pe un teren extravilan, care face legătura între Capitală și județul Ilfov, după care ar fi părăsit locul fără a-l lichida”, au precizat reprezentanții Poliției Capitalei.

Plasat în arest la domiciliu

Incendiul a cuprins o suprafață de aproximativ 25 de hectare și ar fi provocat distrugeri în totalitate unui autoturism, precum și la nivelul unei anexe care era situată pe terenul respectiv. După verificări, oamenii legii au reușit să îl identifice pe piroman și au emis mandat de aducere pe numele său.

În cursul audierilor, bărbatul a mărturisit că a căzut în depresie din cauza alergiei la ambrozie.

Recomandări Cum a băgat programul „Masa sănătoasă” în spital un copil de grădiniță la Șag, Timiș. Politicienii locali, implicați în programul guvernamental, încearcă să minimalizeze gravitatea situației

„În baza probatoriului administrat, acesta a fost reținut pentru 24 de ore. Ulterior, a fost prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, procurorul de caz formulând propunerea de luare a măsurii arestului la domiciliu”, adaugă sursa citată.

Cercetările în acest dosar sunt continuate de Secția 21 Poliție, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de distrugere prin incendiere.

„Iarba pârloagelor”

Alergia la ambrozie afectează peste 2,5 milioane de români. Polenul său provoacă alergii severe, de la rinite la șoc anafilactic. Nivelul de polen de ambrozie atinge cote periculoase în luna august.

Ambrozia este o buruiană invazivă, prezentă în special pe terenurile agricole lăsate în paragină, la marginea drumurilor și în zonele virane din apropierea localităților. Popular i se mai spune și „iarba pârloagelor”.

Polenul său extrem de alergen reprezintă principalul factor declanșator al alergiilor sezoniere din România. Statisticile arată că peste 2,5 milioane de români sunt alergici la această plantă, care poate provoca rinite, conjunctivite, astm și chiar șoc anafilactic.

O problemă agravată de terenurile necosite

Autoritățile pot aplica amenzi pentru terenurile pline de ambrozie care nu sunt curățate. Totuși, planta continuă să se răspândească agresiv.

Guvernul a modificat anul trecut normele de aplicare a Legii 62/2018 privind combaterea ambroziei, menținând obligația autorităților locale de a identifica anual terenurile infestate și de a soma proprietarii să distrugă planta.

Ambrozia trebuie eliminată pe tot parcursul anului, fiind o specie invazivă cu polen puternic alergen. Proprietarii pot cere ajutorul autorităților locale pentru distrugerea ambroziei, contra cost. Dacă nu iau măsuri, autoritățile pot interveni direct și aplica amenzi între 1.000 și 5.000 de lei pentru persoane fizice și 10.000-20.000 de lei pentru persoane juridice.





Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE