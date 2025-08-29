Ambrozia, „iarba pârloagelor” – cea mai alergenică plantă din România

Ambrozia este o buruiană invazivă, prezentă în special pe terenurile agricole lăsate în paragină, la marginea drumurilor și în zonele virane din apropierea localităților. Popular i se mai spune și „iarba pârloagelor”.

Polenul său extrem de alergen reprezintă principalul factor declanșator al alergiilor sezoniere din România.

Statisticile arată că peste 2,5 milioane de români sunt alergici la această plantă, care poate provoca rinite, conjunctivite, astm și chiar șoc anafilactic.

„E ca un uragan dat de această încărcătură”

Carmen Panaitescu-Bunu, președintele Societății Române de Alergologie, avertizează că nivelul de polen a atins cote periculoase în ultimele zile.

„Acest polen provoacă simptome chiar dacă sunt doar 5-6 granule pe metru cub. În momentul de față sunt peste 79 de granule și au fost zile cu 150, adică de 15 ori mai mult decât ceea ce poate provoca rău. E ca un uragan dat de această încărcătură.”, potrivit Știrile ProTv.

Specialiștii atrag atenția că granulele de polen pot fi purtate de vânt pe distanțe de sute de kilometri, ceea ce face ca expunerea să fie inevitabilă pentru mulți români.

Cum recunoști alergia la ambrozie

Simptomele alergiei la ambrozie apar anual, la sfârșitul verii și începutul toamnei, în perioada de polenizare (iulie–octombrie).

Ele sunt adesea confundate cu o răceală sezonieră, însă persistă atâta timp cât există expunere la polen.

Cele mai frecvente manifestări includ:

nas înfundat sau secreții abundente,

strănut repetat,

ochi roșii, înlăcrimați și cu senzație de mâncărime (prurit),

senzație de disconfort la nivelul gâtului și urechilor,

tuse seacă și dificultăți de respirație,

agravarea astmului sau apariția astmului bronșic alergic.

În cazuri severe, poate apărea șoc anafilactic, care reprezintă o urgență medicală.

Cazuri chiar și la copii foarte mici

Dr. Bianca Matiș, medic primar alergolog, atrage atenția că această alergie afectează inclusiv sugarii.

„Cel mai mic pacient testat de mine a fost un copil de zece luni, cu test pozitiv la polenul de ambrozie.”

Medicii recomandă măsuri simple, dar esențiale pentru reducerea expunerii la polenul de ambrozie:

evită plimbările dimineața, între orele 9 și 11, când concentrația de polen în aer este maximă,

menține geamurile închise în locuință, mai ales dimineața și seara,

folosește purificatoare de aer,

spală hainele și părul după ce ai stat afară,

consultă un medic alergolog pentru diagnostic corect și tratament (teste cutanate sau analize de sânge).

O problemă agravată de terenurile necosite

Autoritățile pot aplica amenzi pentru terenurile pline de ambrozie care nu sunt curățate. Totuși, planta continuă să se răspândească agresiv, iar lipsa ploilor din această perioadă intensifică efectele polenului în aer.

Guvernul a modificat anul trecut normele de aplicare a Legii 62/2018 privind combaterea ambroziei, menținând obligația autorităților locale de a identifica anual terenurile infestate și de a soma proprietarii să distrugă planta.

Ambrozia trebuie eliminată pe tot parcursul anului, fiind o specie invazivă cu polen puternic alergen.

Proprietarii pot cere ajutorul autorităților locale pentru distrugerea ambroziei, contra cost.

Dacă nu iau măsuri, autoritățile pot interveni direct și aplica amenzi între 1.000–5.000 lei pentru persoane fizice și 10.000–20.000 lei pentru persoane juridice.

