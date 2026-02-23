Săptămâni de pândă pentru a-l prinde

Bărbatul mușca din bucățile cele mai alese de brânză puse la vânzare. Daunele se ridică la sute de euro, iar în urmă cu câteva zile a fost prins în fapt.

După „șoarecele” de bibliotecă și cel de apartament, la Padova a fost interceptat și cel de supermarket: o specie autohtonă de primat biped care, de luni întregi, consuma – direct la fața locului – doar brânză gratis, fără să plătească vreodată nota.

Săptămâni de pândă și personal în civil au permis, în sfârșit, identificarea autorului strategiei „mușcă și fugi”. Mai exact, este vorba despre un individ pus pe profit care, în incinta supermarketului din zona Palestro, lua felii de Parmigiano, Grana Padano sau alte brânzeturi maturate, mânca doar vârful, iar apoi așeza bucățile începute înapoi în vitrinele frigorifice de unde fuseseră luate.

Daune considerabile: între 10 și 15 euro pentru fiecare bucată

La fiecare trecere a sa, angajații s-au confruntat cu daune considerabile, deoarece brânzeturile deteriorate au fost, evident, aruncate la gunoi. Urme de dinți, mușcături la vedere: așa arătau, până mai alaltăieri, bucățile de brânză mâncate pe ascuns în interiorul magazinului.

O pierdere estimată între 10 și 15 euro pentru fiecare bucată, care a „costat” destul de mult compania; aceasta a suportat săptămâni la rând batjocura, fără a înțelege cine era autorul unui gest atât de reprobabil.

Apoi, din fericire, se știe că revenirea la locul faptei este specifică comportamentelor în serie, astfel că hoțul-mâncău a fost surprins în flagrant delict acum două după-amiezi, chiar în fața raionului de lactate, în timp ce ciugulea cu veselie dintr-o bucată zdravănă de brânză.

„Camuflat” cu ochelari de soare și șapcă

Ochelari de soare, păr alb, șapcă și o vârstă de aproximativ 70 de ani: acesta este curajosul degustător care, fără să clipească, a scos în cele din urmă portofelul și a achitat pentru prima dată nota – un total de 15 euro pentru brânză, spre satisfacția angajaților magazinului.

Aceștia au reușit în sfârșit să afle cine a fost capabil în unele cazuri să mănânce peste 300 de grame de brânză dintr-odată, degustând în special partea nobilă a produsului: vârfurile.

Din păcate, pentru „ospețele” trecute nu s-a putut, evident, recupera prejudiciul, dar cel puțin acum toată lumea a memorat figura personajului, care probabil nu va mai veni în magazin, având în vedere penibilul situației.

