Cazul a declanșat o mobilizare majoră a autorităților italiene. Inspectorii Ministerului Sănătății și ofițerii NAS (Unitatea Națională de Sănătate și Securitate) au descins la spitalul din Bolzano, de unde a fost prelevat organul, pentru a reconstitui traseul fatal al intervenției.

Sincronizare fatală și mărturii șocante din sala de operație

Potrivit martorilor audiați de anchetatori, intervenția de la Napoli a fost marcată de grave probleme de procedură.

Inima bolnavă a copilului a fost extirpată la ora 14:18, cu patru minute înainte de confirmarea finală (ora 14:22) privind sosirea organului donatorului de la Bolzano.

Când a ajuns pe masa de operație, noua inimă era grav afectată de frigul extrem. Trei asistente au relatat scene uluitoare: „Am încercat să dezghețăm inima cu apă rece, apoi cu apă călduță și în final cu apă fierbinte”.

Pe parcursul procedurii, chirurgul cardiolog ar fi repetat în mod constant că organul nu se va mai regenera.

Lada frigorifică de plajă și gheața carbonică

O fotografie ajunsă în posesia anchetatorilor confirmă un alt detaliu tulburător.

Pentru transportul inimii de la Bolzano la Napoli nu s-a folosit echipament medical specializat, ci un frigider rigid din plastic, asemănător lăzilor frigorifice folosite pentru plajă (albastru, cu mâner portocaliu), inscripționat cu markerul „S. OP. C. CHPED” (Sala de Operații Chirurgie Cardiacă Pediatrică).

Organul ar fi fost iremediabil distrus de gheața carbonică furnizată la Bolzano, folosită pentru conservare.

Bariere lingvistice, tensiuni și telefoane confiscate

Departamentul de Sănătate din Bolzano a raportat dificultăți majore de comunicare între echipele medicale din Napoli, Bolzano și Innsbruck, intervențiile fiind discutate în limba engleză.

Anchetatorii verifică acum dacă medicii de la Napoli au fost măcar informați despre problemele apărute încă din faza de prelevare de la Bolzano, precum drenajul insuficient.

Tensiunile au culminat pe 10 februarie, într-o ședință aprinsă la care a participat chirurgul Guido Oppido, cel care a efectuat transplantul. Subiectul disputei a fost momentul ales pentru extirparea inimii copilului, martorii relatând că medicul, cedând nervos, ar fi lovit un calorifer.

În prezent, personalul medical implicat este anchetat pentru ucidere din culpă. Inginerii tehnici analizează telefoanele mobile confiscate de la medici, iar data autopsiei – pas crucial pentru eliberarea trupului și stabilirea cauzei exacte a morții – urmează să fie fixată de judecătorul de instrucție.

„În 24 de ore, lumea mea s-a dărâmat”

În spatele anchetei rămâne drama devastatoare a familiei. Tatăl băiețelului, de profesie zidar, se declară incapabil să se mai întoarcă la muncă din cauza șocului.

„Această poveste a început prost și s-a terminat și mai rău. […] Era seara dintre 22 și 23 decembrie 2025; chiar în acea dimineață, tatăl meu Antonio a decedat. Și câteva ore mai târziu, am descoperit boala gravă a fiului meu. În 24 de ore, lumea mea s-a dărâmat”, a declarat bărbatul.

