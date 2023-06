Un britanic care și-a propus să bea cele 21 de cocktail-uri din meniul unui bar din Jamaica a murit după al 12-lea pahar

Southern a fost în vacanța fatală din Cariabe în luna mai, anul trecut. Acum, familia decedatului a declanșat o anchetă judiciară, acuzând administrația hotelului și o asistentă pentru deces.

Potrivit procesului, britanicul consumase deja coniac și bere când s-a întâlnit cu două canadience care sărbătoreau ziua de naștere a uneia dintre ele, la barul de lângă piscină.

A acceptat provocare lor nebunească: să bea toate cocktailurile enumerate în meniul de băuturi până la miezul nopții.

Nu este clar în ce ritm s-a ținut pariul, cert este doar că, după al 12-lea cocktail, Southern s-a dus în camera sa de la Royal Decameron Club Caribbean. Unde a fost găsit de sora sa fără suflare.

Membrii familiei lui Southern au încercat în zadar să-l ajute: „L-am pus pe o parte și am țipat după o ambulanță”, a declarat una dintre rude autorităților.

Familia reproșează decesul personalului hotelului și asistentei prezente. Femeia ar fi fost „lipsită de experiență. „Când a sosit, am întrebat-o dacă a fost chemată o ambulanță și ea a spus că nu”, spune ruda. „Am crezut că va prelua controlul. Dar nu a fost cazul, i-a făcut doar compresii toracice. Dacă ea ar fi știut ce face, el ar fi putut fi încă în viață. Serviciul și tratamentul pe care le-a primit au fost dezgustătoare”.

