Un bucureștean a învestit 100.000 de euro într-o motocicletă unicat cu piele de șarpe: „O bijuterie pe două roți”

„Tipul a cumpărat o motocicletă Harley-Davidson nouă. Am păstrat pe ea doar cadrul și motorul! În rest am dat totul jos și am modificat absolut totul. Am lucrat la acest proiect timp de 9 luni și totul este făcut cu mânuțele noastre. A fost o transformare spectaculoasă, iar pielea de șarpe este comandă de la oameni care se ocupă cu așa ceva”, a declarat pentru Libertatea Andi Ceucă, cel care a lucrat la motocicleta de colecție cu piele de șapte.

El a mai spus că clientul a fost cel care și-a dorit să aibă o motocicletă unicat.

„Cât costă motorul acum? Puțin peste 100.000 de euro! Nu mai există așa ceva nicăieri! E o bijuterie pe două roți. E unicat!”, a mai spus Andi Ceucă, care lucrează în atelierul său de la Ace Custom Motorcycles.

El a învățat această meserie în Germania, unde a lucrat ani de zile alături de un custamizator de top. Acum, el se bucură de faptul că lumea începe să se uite din ce în ce mai atent.

„Piața motoarelor din România este în continuă creștere! Suntem departe de ce vedem afară, dar încet, încet, creștem și asta e un lucru bun pentru noi”, a mai declarat el.

A avut loc parada femeilor motocicliste!

Motoarele au fost încinse de la primele ore ale dimineții. Startul celei de a doua ediții a paradei moto dedicată exclusiv femeilor motocicliste s-a dat la ora 11:00.

„Cum femeile sunt tot mai interesate de motociclism am simțit că acum este momentul potrivit să le aducem împreună pentru a împărtăși atât entuziasmul cât și provocările motociclismului. Misiunea noastră este să construim o comunitate frumoasă și puternică și să ne dezvoltăm împreună într-un grup compact și bine sudat. Știm bucuria pe care o obținem atunci când conducem o motocicletă și victoria întoarcerii acasă la cei dragi după un drum dificil. Aceste experiențe ne îmbogățesc, ne inspiră, de aceea vom continua să organizăm cât mai multe călătorii și evenimente pentru a spori acest spirit în rândul motociclistelor din România”, spune Mihaela Hodivoianu, preşedintele Asociaţiei Femeilor Motocicliste.

Aceasta a menţionat că în ţara noastră 35.000 de femei au permis de conducere a motocicletei, cifră care reprezintă 4% din totalul motocicliştilor din România.