Accidentul s-a produs în satul Popești, din comuna argeșeană Cocu. La fața locului au intervenit pompierii cu o autospecială cu modul de prim ajutor, alături de un echipaj al Serviciului Județean de Ambulanță. Echipajele ajunse la fața locului au constatat că este vorba despre un ATV care ar fi lovit un copac.

„În urma evenimentului, a rezultat o victimă de sex masculin, în vârstă de aproximativ 13 ani, pentru care, din păcate, nu s-a mai putut face nimic, fiind declarată decedată”, a transmis ISU Argeș.

Polițiștii din cadrul Biroului Rutier Pitești se află la fața locului și desfășoară primele verificări pentru stabilirea modului în care s-a produs accidentul.

