Evenimentul, semnalat de ȘtirideCluj s-a petrecut pe strada Traian Vuia, în apropierea magazinului Ambient. Martorii au filmat momentul în care ATV-ul circula cu viteză pe trotuar, printre pietoni.
Încercarea de a ocoli aglomerația s-a încheiat brusc când conducătorul s-a lovit de un copac. Impactul a fost puternic, iar tânărul a pierdut controlul vehiculului.
ATV-ul s-a răsturnat într-un șanț lângă trotuar, spre uimirea celor prezenți.
Înregistrarea incidentului a devenit virală pe rețelele sociale. Utilizatorii au comentat ironic situația: „A vrut el să fie șmecher!”, „Cine se grăbește încet ajunge!” sau „Copacul l-a învățat regulile de circulație mai bine decât școala de șoferi”.
Avertisment din partea autorităților
Oficialii reamintesc că este interzisă circulația cu ATV-ul pe trotuar. Această practică pune în pericol atât viața conducătorului, cât și a pietonilor.
Incidentul demonstrează riscurile asociate cu încălcarea regulilor de circulație. Deși tânărul a încercat să evite blocajul din trafic, alegerea sa a dus la un final nefericit.
Cazul servește drept avertisment pentru alți șoferi tentați să recurgă la „scurtături” periculoase în trafic.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.