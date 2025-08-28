Evenimentul, semnalat de ȘtirideCluj s-a petrecut pe strada Traian Vuia, în apropierea magazinului Ambient. Martorii au filmat momentul în care ATV-ul circula cu viteză pe trotuar, printre pietoni.

Încercarea de a ocoli aglomerația s-a încheiat brusc când conducătorul s-a lovit de un copac. Impactul a fost puternic, iar tânărul a pierdut controlul vehiculului.

ATV-ul s-a răsturnat într-un șanț lângă trotuar, spre uimirea celor prezenți.

Înregistrarea incidentului a devenit virală pe rețelele sociale. Utilizatorii au comentat ironic situația: „A vrut el să fie șmecher!”, „Cine se grăbește încet ajunge!” sau „Copacul l-a învățat regulile de circulație mai bine decât școala de șoferi”.

Avertisment din partea autorităților

Oficialii reamintesc că este interzisă circulația cu ATV-ul pe trotuar. Această practică pune în pericol atât viața conducătorului, cât și a pietonilor.

Incidentul demonstrează riscurile asociate cu încălcarea regulilor de circulație. Deși tânărul a încercat să evite blocajul din trafic, alegerea sa a dus la un final nefericit.

Cazul servește drept avertisment pentru alți șoferi tentați să recurgă la „scurtături” periculoase în trafic.

