Inițial, doi adulți s-au dus după micuț ca să îl salveze. „Se intervine în parcul Nicolae Romanescu pentru scoaterea unui copil de aproximativ 5 ani căzut în apă la o distanță de 10 m de mal se intervine cu un echipaj SMURD și o ambarcațiune. Din primele informații, în apă ar fi intrat după copil un adult care îl ține în brațe și nu pot ieși la mal. În apă ar mai fi intrat încă un adult”, au precizat pompierii ISU.

Până la sosirea pompierilor, alți 4 bărbați au intrat în apa înghețată ca să ajute la salvarea băiețelului, dar la mal.

Salvatorii veniți la fața locului au scos copilul și cei doi adulți, iar ceilalți 4 bărbați au ieșit singuri, au precizat pompierii ISU pentru Libertatea.

În final, toate persoanele, adică cei 6 adulți și băiețelul, au fost duse la spital, conștiente și cooperante.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE