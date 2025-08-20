Echipajele de poliție și ambulanță au sosit rapid la fața locului, însă nu au mai putut face nimic pentru a salva viața victimei. Criminaliștii au deschis o anchetă și au instituit un perimetru de siguranță în zonă.

Bărbatul era angajat ca specialist IT la Electrica, dar se afla în concediu în momentul producerii tragediei.

Se pare că acesta a intrat în clădire folosind documentele personale de acces, fără să fie observat de colegi, a urcat la etajul al patrulea și, după ce le-a spus celor din acea cameră că trebuie să lucreze la computere, iar acești au ieșit, s-a aruncat pe geam.

Compania Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) a confirmat decesul angajatului său, într-un comunicat: „În cursul zilei de astăzi, un angajat al companiei a decedat în urma unui incident petrecut la sediul sucursalei din Galați. În acest moment, autoritățile competente desfășoară investigațiile necesare pentru a stabili circumstanțele. Compania cooperează deplin cu organele abilitate și, din respect pentru familie și pentru anchetă, nu putem oferi alte detalii. Transmitem condoleanțe familiei”

Colegii victimei s-au declarat șocați, neînțelegând ce l-ar fi putut determina să recurgă la un asemenea act, în condițiile în care prima ipoteză este sinuciderea.

Surse din anchetă au dezvăluit că bărbatul era divorțat, iar fosta soție, cu care avea un băiat de 18 ani, se recăsătorise.

Oficial, IPJ Galați a transmis că „nu suntem abilitați să transmitem o comunicare oficială pe acest subiect”.

Dacă ai gânduri suicidale sau cineva apropiat trece printr-o astfel de criză, poți apela unul dintre următoarele numere de telefon:

*Telverde Antisuicid: Pentru consiliere în situaţii de criză suicidară sună la Alianţa Română de Prevenţie a Suicidului între orele 19.00 și 7.00, la numărul de telefon 0800 801 200 (apelabil gratuit la nivel naţional din orice reţea) sau oricând prin e-mail la sos@antisuicid.ro.

*Helpline DepreHUB: Pentru sprijin și prim ajutor psihologic contactează hubul antidepresie, primul de acest fel din România, la numărul de telefon 037 445 6420 (apelabil gratuit la nivel național din orice rețea). Linia este deschisă nonstop.

În cazul în care simți că sinuciderea este iminentă, apelează de urgență 112.

