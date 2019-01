Paolo Polidori, membru al partidului Liga Nordului și viceprimar al orașului Trieste, a atras un val de critici asupra sa, după ce a aruncat păturile unui român fără adăpost. Apoi a scris despre inițiativa sa pe Facebook.

„Am trecut pe via Carducci, am văzut o grămadă de cârpe aruncate pe pământ, pături, geci, o plapumă și altele. Nu era nimeni în preajmă, așa că presupun că erau abandonate. Deci, ca un cetățean oarecare, care ține la aspectul orașului său, le-am adunat și le-am aruncat, cu satisfacție trebuie să spun, în tomberonul de gunoi: acum locul este decent. Cât va dura? Vom vedea. Mesajul este: toleranță zero. Vreau ca Trieste să fie curat!„, scria viceprimarul orașului Trieste în postarea sa.

În închierea mesajului, politicianul a lansat o provocare la adresa criticilor săi.

După un val de critici, Paolo Polidoria a șters mesajul de pe Facebook, însă, la scurt timp, a revenit cu precizări.

„Am primit plângeri de la persoane care locuiesc și muncesc în această zonă. Și când am trecut prin Via Carducci am văzut o grămadă de zdrențe abandonate, fără efecte personale și am simțit că trebuie să intervin. Nu știu cui aparțin acele lucruri, erau niște cârpe, sper că nu au fost contaminate pentru că le-am luat cu mâinile goale. Apoi mi le-am spălat. Un operator ar fi folosit mănuși, eu mi-am spus „o fac imediat' pentru că nu vreau să văd mizeria asta în mijlocul orașului”, a precizat Polidori.