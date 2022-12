Medvedev, vicepreşedinte al Consiliului rus de securitate, a fost preşedinte al ţării în perioada de patru ani în care Putin a fost prim-ministru. Steaua sa pare să fie în creştere la Kremlin, care a anunţat luni că Medvedev va fi adjunctul lui Putin în cadrul unui organism care supervizează complexul militar-industrial al țării.

În lista predicţiilor lui pentru 2023, publicate pe conturile sale de Telegram şi de Twitter, el a mai anticipat o întoarcere a Regatului Unit în UE, care în schimb se va prăbuşi.

On the New Years Eve, everybodys into making predictions



Many come up with futuristic hypotheses, as if competing to single out the wildest, and even the most absurd ones.



Heres our humble contribution.



What can happen in 2023: — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 26, 2022

Cele zece previziuni ale Medvedev pentru anul viitor:

„1. Preţul petrolului va creşte la 150 de dolari (barilul), iar preţul gazelor (naturale) va depăşi 5.000 de dolari pe metrul cub;

2. Regatul Unit va reintra în Uniunea Europeană (UE);

3. UE se va prăbuşi după întoarcerea Regatului Unit, euro va ieşi din uz şi va deveni fosta monedă a UE;

4. Polonia şi Ungaria vor ocupa regiuni din vestul Ucraine actuale;

5. Va fi creat Al Patrulea Reich, cuprinzând teritoriul Germaniei şi sateliţilor săi, adică Polonia, ţările baltice, Cehia, Slovacia, Republica Kiev şi alţi proscrişi;

6. Războiul va izbucni între Franţa şi al Patrulea Reich. Europa va fi împărţită, Polonia va fi reîmpărţită în (acest) proces;

7. Irlanda de Nord se va despărţi de Regatul Unit şi va intra în Republica Irlanda;

8. Războiul Civil va izbucni în SUA, California şi Texasul devenind, ca rezultat, state independente. Texasul şi Mexicul vor forma un stat aliat. Elon Musk va câştiga alegerile prezidenţiale într-un număr de state care, după sfârşitul noului Război Civil, vor fi cedate Partidului Republican;

9. Toate cele mai mari pieţe bursiere şi financiare vor părăsi Statele Unite şi se vor muta în Asia;

10. Sistemul de management monetar de la Bretton Woods se va prăbuşi şi va conduce la prăbuşirea FMI şi Băncii Mondiale (BM). Euro şi dolarul vor înceta să mai circule ca monede de rezervă la nivel mondial. În schimb vor fi foloste activ monedele fiduciare digitale”.

Recomandări 36 de copii români, abuzaţi sexual de un cetăţean german, judecat în libertate. El cerea să-i fie aduse „fete de 12-13 ani, slabe”

6. War will break out between France and the Fourth Reich. Europe will be divided, Poland repartitioned in the process



7. Northern Ireland will separate from the UK and join the Republic of Ireland — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 26, 2022

8. Civil war will break out in the US, California. and Texas becoming independent states as a result. Texas and Mexico will form an allied state. Elon Muskll win the presidential election in a number of states which, after the new Civil Wars end, will have been given to the GOP — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 26, 2022

Fostul şef de stat îşi încheie aceste „previziuni” făcându-le „urări de sezon anglosaxonilor şi purceluşilor lor fericiţi care guiţă!”.

Season greetings to you all, Anglo-Saxon friends, and their happily oinking piglets! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 26, 2022

Medvedev nu menţionează România în aceste ipoteze halucinante, în pofida atacurilor constante asupra majorității statelor est-europene, notează news.ro. Nici războiul din Ucraina nu apare în aceste „previziuni”.

Reacția lui Elon Musk

Elon Musk, patronul Tesla care acum este şi proprietarul Twitter, a răspuns la sugestia că va deveni preşedinte al SUA cu postarea: „Şir epic!!” („Epic thread!!” – în limba engleză), iar apoi a criticat o serie de predicţii ale lui Medvedev.

Recomandări Deputatul care vrea să interzică sălile de pariuri și păcănele de lângă școli și biserici: „Nu vrem să fim o țară care face pariu cu viețile jucătorilor”

Epic thread!! — Elon Musk (@elonmusk) December 26, 2022

„Acestea sunt cu siguranță cele mai absurde previziuni pe care le-am auzit vreodată, demonstrând totodată o uimitoare lipsă de conștientizare a progresului inteligenței artificiale și a energiei durabile”, i-a scris Musk lui Medvedev, într-un mesaj.

Those are definitely the most absurd predictions Ive ever heard, while also showing astonishing lack of awareness of the progress of artificial intelligence and sustainable energy. — Elon Musk (@elonmusk) December 27, 2022

Medvedev l-a elogiat pe Musk şi în trecut pentru faptul că a propus ca Ucraina să cedeze teritorii Rusiei în cadrul unui acord de pace.

Medvedev, autor al multor declarații belicoase la adresa Ucrainei

După invazia din Ucraina, lansată pe 24 februarie, Medvedev s-a reinventat drept o figură de prim-plan a propagandei proruse, descriind conflictul în termeni religioşi, apocaliptici şi numindu-i pe ucraineni „gândaci”, un limbaj despre care Kievul susţine că este genocidar pe faţă.

Recomandări Cum comentează Ucraina atacul de la o bază aeriană rusă, aflată la 500 km de granițele sale. Moscova a anunțat că trei oameni au murit „în urma doborârii unei drone ucrainene”

Săptămâna trecută, fostul președinte și premier rus a efectuat o rară vizită în China, unde a avut convorbiri pe teme de politică externă cu preşedintele chinez Xi Jinping.

Expertul în ştiinţe politice Vladimir Pastuhov a spus că Medvedev pare să fi intrat în graţiile lui Putin.

„Postările lui Medvedev de pe Telegram au găsit cel puţin un cititor şi într-adevăr un admirator: Putin”, a scris, pe contul său de Telegram, Vladimir Pastuhov, profesor de ştiinţe politice la University College London.

Foto: Profimedia Images

Urmărește pe Libertatea LIVETEXT cu cele mai noi informații despre războiul din Ucraina

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO „Da”, a răspuns scurt Marian Drăgulescu. Au urmat 15 secunde stânjenitoare de tăcere, moderatoarea era aparent jenată. Ce l-a întrebat

Playtech.ro Ţara care va fi CUCERITĂ de Ungaria în 2023, se anunţă zile grele! E cumplit ce se va întâmpla cu Europa

Viva.ro Monica Pop: Eu supraviețuiesc cu un cancer de colon, cu 4 operații pâna acum și mai urmează! Cum a depistat această boală grea și care au fost simptomele: N-am dat importanță...

Observatornews.ro A plătit 11.000 de euro pe mobila de bucătărie și așteaptă comanda de 6 luni. Compania acuzată că a păcălit sute de români

Știrileprotv.ro De la 1 ianuarie, aplicația WhatsApp nu va mai fi disponibilă pe aceste modele de telefoane. Iată lista completă

FANATIK.RO Orașul din România care a fost distrus de teama lui Nicolae Ceaușescu. Totul s-a întâmplat după cutremurul devastator din 1977

Orangesport.ro ALERTĂ | Gigi Becali a confirmat că nu mai este proprietarul palatului din Aleea Alexandru. Cui îi aparţine acum clădirea

HOROSCOP Horoscop 27 decembrie 2022. Balanțele sunt mai tolerante și mai cumsecade și ar trebui să încerce să rezolve anumite probleme de la serviciu

PUBLICITATE Povestea cu final fericit a Luminiței din Constanța, care e depășit cu bine un diagnostic crunt!