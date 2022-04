UPDATE 09:30 Surse din anchetă, citate de Digi24 și news.ro, spun că bărbatul care a intrat deliberat în poarta ambasadei și apoi s-a autoincendiat este Bogdan Drăghici, președintele asociaţiei TATA, condamnat pentru că şi-a abuzat sexual fiica.

Imagini cu mașina incendiată de la Ambasada Rusiei de la București au fost distribuite și de platforma Nexta, care relatează despre evenimentele din Europa de Est.

A car crashed into the #Russian Embassy building in #Bucharest, #Romania; after the collision the car caught fire. According to local media, the driver died. pic.twitter.com/Ttwud49eqU