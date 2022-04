Bărbatul a fost condamnat marți în primă instanță la 15 ani și patru luni de închisoare pentru agresiune sexuală asupra fiicei sale. De asemenea, el era cercetat şi într-un alt dosar penal, tot pentru infracţiuni de agresiune sexuală.

Surse din anchetă citate de Digi24 spun că bărbatul a intrat intenționat cu mașina în poarta ambasadei în jurul orei 6. Ulterior, după o discuție cu jandarmul care păzea clădirea s-a autoincendiat. Pompierii care au intervenit nu au mai putut să-l salveze, iar bărbatul a murit carbonizat.

Imagini cu mașina incendiată de la Ambasada Rusiei de la București au fost distribuite și de platforma Nexta, care relatează despre evenimentele din Europa de Est.

A car crashed into the #Russian Embassy building in #Bucharest, #Romania; after the collision the car caught fire. According to local media, the driver died. pic.twitter.com/Ttwud49eqU