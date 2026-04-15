Impactul devastator s-a petrecut între localitățile Cristeștii Ciceului și Uriu, potrivit Timp Online. Pompierii militari și echipajele medicale SAJ și SMURD au fost mobilizate de urgență pentru a acorda ajutor victimelor și pentru a extrage persoanele captive în epava mașinii.

Din nefericire, victima de 47 de ani a suferit răni incompatibile cu viața. După extragerea sa din epava autoturismului, cadrele medicale au fost nevoite să declare decesul șoferului, acesta murind pe loc în urma coliziunii.

Echipajele de salvare l-au extras dintre fiarele contorsionate și pe șoferul autobuzului, un bărbat de 44 de ani, care a suferit o fractură deschisă la picior. În același accident, un pasager de 71 de ani a suferit un traumatism cranian. Ambii răniți au fost transportați de urgență la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate și investigații amănunțite.

În urma accidentului, circulația pe DN 17 a fost restricționată, traficul desfășurându-se alternativ, pe un singur sens. Polițiștii au dirijat autovehiculele în zona impactului pentru a permite efectuarea cercetărilor și curățarea carosabilului.

„La locul evenimentului polițiștii au constatat faptul că un autoturism condus de un bărbat de 47 de ani din Beudiu a intrat în coliziune cu un autobuz, condus de un bărbat de 44 de ani din Breaza, care se deplasa din sens opus. În urma impactului, din nefericire a rezultat decesul șoferului de 47 de ani. Totodată, șoferul autobuzului și un pasager din același vehicul au fost răniți, necesitând acordarea de îngrijiri medicale de specialitate. Testarea cu aparatul etilotest a șoferului de 44 de ani nu a indicat prezența alcoolului”, au transmis reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Bistrița-Năsăud.

