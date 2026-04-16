Polițiștii bihoreni l-au depistat în trafic pe șoferul care apelase la o metodă ilegală pentru a fenta taxa de drum: acoperirea plăcuțelor cu bandă izolatoare. Trucul banal l-a costat scump pe bărbat, care a rămas fără mașină și are acum de plată o amendă record, potrivit PRO TV.

Pe DN1, în apropiere de Oșorhei, polițiștii au depistat un șofer care își „cosmetizase” numerele de înmatriculare cu bandă izolatoare. Stratagia viza direct evitarea citirii plăcuțelor de către sistemele de supraveghere ale CNAIR, însă planul a eșuat la prima întâlnire cu agenții de la Rutieră.

În urma verificărilor, agenții au confirmat suspiciunile: șoferul în vârstă de 42 de ani nu achitase rovinieta. Mai mult, controlul a scos la iveală o altă încălcare gravă a legii – bărbatul nu utiliza cartela tahograf, document obligatoriu pentru monitorizarea perioadelor de condus și de odihnă.

Nota de plată pentru încercarea de a păcăli sistemul a fost uriașă. Acesta a primit o amendă ce depășește 18.000 de lei, fiindu-i suspendat dreptul de circulație prin reținerea certificatului. Mai mult, autoutilitara a fost pusă sub sechestru și confiscată temporar, până când proprietarul va intra în deplină legalitate.