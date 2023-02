Grupul de protestatari „Led By Donkeys” a publicat pe Twitter o imagine cu lucrarea lor, care surprinde cum se desfășoară traficul pe strada al cărei asfalt a fost vopsit în albastru și galben.

„Mâine se împlinește un an de la invazia imperialistă a lui Putin în Ucraina, un stat independent și un popor care are tot dreptul la autodeterminare”, au scris reprezentanții grupului, pe Twitter, în mesajul care însoțește fotografia.

„Existența unui steag ucrainean imens în fața ambasadei sale din Londra servește pentru a-i reaminti (președintelui rus Vladimir Putin, n.r.) acest lucru”, au precizat aceștia.

Tomorrow is the first anniversary of Putins imperialist invasion of Ukraine, an independent state and a people with every right to self-determination. The existence of a massive Ukrainian flag outside his embassy in London will serve to remind him of that.