Astfel, s-a mutat pe domeniul pe domeniul Penrose din Cornwall, în Marea Britanie, după ce tatăl său a murit la vârsta de 62 de ani. Proprietatea, pe care tocmai a moștenit-o și pe care se află și un conac, se află între oraşele Helston şi Porthleven și se întinde pe aproape 630 de hectare, fiind estimată la 50 de milioane de lire (peste 57.000.000 euro).



Jordan susține că a presupus, încă de la 8 ani, că ar putea să aibă un tată bogat, dar un test ADN era posibil doar după moartea acestuia, fiind refuzat de mai multe ori, în timpul vieții.

”S-a oferit să facă un test ADN când eram mai tânăr, dar până la urmă nu l-a făcut, iar atunci când aveam 18 ani, i-am bătut la uşă şi l-am întrebat dacă aş putea face testul şi mi-a spus să o fac prin intermediul avocaţilor. Aveam 18 ani şi alte priorităţi la vremea respectivă”, povesteşte el, citat de The Independent.

”I-am scris mai mai multe scrisori după ce am trecut de 20 de ani, dar nu am primit niciodată un răspuns, apoi, în urmă cu trei, an ani am intrat în legătură cu procurorul Philip Care. A a declarat că tatăl meu nu a vrut să facă testul, aşa că am scris o scrisoare finală cu un kit de testare ADN inclus, şi apoi Philip m-a sunat şi mi-a spus că Charles a murit”, a mai spus Rogers jr.