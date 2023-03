Zborul Lufthansa 469 decolase din Austin, capitala statului Texas, iar turbulențe scurte, dar severe, au avut loc la aproximativ 90 de minute după decolare, când avionul zbura la circa 11.000 de metri deasupra statului Tennessee.

Avionul a fost nevoit să aterizeze apoi pe Aeroportul Internațional Washington Dulles din Virginia.

„Au fost așa-numitele turbulențe pe cer senin, care pot apărea brusc, fără fenomene meteo vizibile. Pasagerii afectați au primit îngrijire inițială la bord de către însoțitorii de bord instruiți pentru astfel de cazuri”, a transmis un reprezentant al companiei Lufthansa, pentru CNN.

Pe rețelele sociale au fost publicate imagini care au arătat efectele la bordul avionului, după turbulențe.

New video shows the aftermath of what passengers describe as a “free fall” on board Lufthansa Flight 469. Hear from a passenger who was onboard the flight coming up on News4 Today @nbcwashington pic.twitter.com/KUkN64VRFp