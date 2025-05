Ursula von der Leyen l-a felicitat pe Nicușor Dan pentru preluarea mandatului.

În mesajul postat pe platforma X, președinta Comisiei Europene a precizat: „L-am felicitat pe Nicuşor Dan telefonic. Sunteți acum preşedintele tuturor românilor”.

„Împreună, să arătăm tuturor că o Europă puternică, cu o Românie puternică în centrul ei, oferă soluții. Aceasta este munca nobilă pe care vreau să o desfășor împreună cu tine”, a mai scris Ursula von der Leyen, pe X.

Nicușor Dan și-a început oficial mandatul luni, după depunerea jurământului în fața Parlamentului. Ceremonia a marcat începutul oficial al președinției sale.

Nicușor Dan a fost felicitat și de Regele Charles al III-lea.

