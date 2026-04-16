O soluție inovatoare pentru o problemă globală

Potrivit datelor prezentate de președintele Comisiei Europene, situația siguranței copiilor pe internet este alarmantă: unul din șase copii este hărțuit online, iar unul din opt devine, la rândul său, agresor. Platformele de socializare sunt criticate pentru designurile lor captivante, care promovează dependența, reduc durata de atenție și expun tinerii la conținut personalizat, dar și dăunător sau ilegal. „Acest mediu nu aduce beneficii minților tinere în curs de dezvoltare”, a subliniat von der Leyen.

În acest context, noua aplicație europeană de verificare a vârstei reprezintă o soluție tehnologică menită să asigure un cadru sigur pentru copii. Aceasta funcționează pe toate dispozitivele – telefoane, tablete sau computere – și este complet anonimă, fără a stoca sau partaja datele personale ale utilizatorilor.

„Europa oferă o soluție gratuită și ușor de utilizat, care ne poate proteja copiii de conținutul dăunător și ilegal”, a declarat von der Leyen,

Cum funcționează aplicația

Utilizatorii vor putea descărca aplicația, o vor configura utilizând pașaportul sau cartea de identitate și își vor putea dovedi vârsta fără a divulga alte informații sensibile. „Aplicația respectă cele mai înalte standarde de confidențialitate din lume”, a adăugat șefa Comisiei Europene. În plus, codul aplicației este open-source, ceea ce permite verificarea acestuia și utilizarea sa de către partenerii globali ai Uniunii Europene.

Statele membre, pe drumul integrării

Mai multe țări din Uniunea Europeană, printre care Franța, Danemarca, Grecia, Italia, Spania, Cipru și Irlanda, au început deja integrarea aplicației în portofelele lor naționale digitale. Ursula von der Leyen și-a exprimat speranța că toate statele membre și sectorul privat vor adopta rapid această soluție, astfel încât să devină accesibilă tuturor cetățenilor. „Această aplicație oferă părinților, profesorilor și îngrijitorilor un instrument puternic pentru a proteja copiii”, a declarat aceasta.

Lecțiile din pandemie, aplicate în prezent

Von der Leyen a comparat dezvoltarea aplicației de verificare a vârstei cu succesul aplicației COVID, care a fost creată în doar trei luni în timpul pandemiei pentru a facilita călătoriile și participarea la evenimente publice. „Cu o scanare a certificatelor noastre COVID, puteam merge la un concert sau ne puteam îmbarca într-un avion” , a amintit aceasta, subliniind că experiența acumulată a fost esențială pentru dezvoltarea rapidă a noii aplicații.

It is for parents to raise their children. Not platforms.



The European Age Verification App is ready ↓ https://t.co/EumEPEJOI7 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 15, 2026

O abordare europeană pentru o problemă globală

Comisia Europeană a subliniat importanța unei strategii comune la nivel european pentru a combate riscurile asociate utilizării internetului de către copii. În acest sens, a fost creat un Grup special privind siguranța copiilor online, care își va prezenta concluziile până în vara acestui an.

„Este datoria noastră să ne protejăm copiii în lumea online, așa cum o facem și în lumea offline”, a afirmat von der Leyen, anunțând că aplicarea normelor europene va fi intensificată. Conform acesteia, platformele online care nu respectă drepturile copiilor vor fi trase la răspundere.

Noua aplicație reprezintă un pas înainte în eforturile Uniunii Europene de a plasa siguranța copiilor mai presus de orice interes comercial.

Potrivit unui studiu, peste 30% dintre români vor interzicerea accesului copiilor sub 16 ani la rețele sociale.