„La Kiev, pentru a zecea oară de la începutul războiului. Pentru a confirma că Europa sprijină ferm Ucraina din punct de vedere financiar și militar, chiar și pe parcursul acestei ierni aspre. Pentru a sublinia angajamentul nostru neschimbat față de lupta dreaptă a Ucrainei. Și pentru a transmite un semnal clar atât poporului ucrainean, cât și agresorului: nu vom ceda până când pacea nu va fi restabilită. Pacea în condițiile Ucrainei”, a scris Ursula von der Leyen, marți, pe pagina de X.

In Kyiv for the tenth time since the start of the war. To reaffirm that Europe stands unwaveringly with Ukraine, financially, militarily, and through this harsh winter. To underscore our enduring commitment to Ukraines just fight. And to send a clear message to the Ukrainian… pic.twitter.com/iULkEQji16 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) February 24, 2026

Președinta Comisiei Europene a fost întâmpinată la gară de ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha.

Pe 3 februarie, purtătoarea principală de cuvânt a Comisiei Europene, Paula Pinho, a anunțat că Ursula von der Leyen va vizita Kievul la invitația președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, pentru a marca al patrulea an de război Rusia-Ucraina.

Paula Pinho a subliniat că vizita Ursulei von der Leyen va fi „un semn al solidarității dintre Uniunea Europeană cu Ucraina, al hotărârii și unității în fața amenințării agresiunii ruse”.

Pe 3 februarie, în capitala ucraineană a fost și secretarul general al NATO, Mark Rutte. El a luat cuvântul la deschiderea celei de-a 15-a sesiuni a parlamentului ucrainean.

