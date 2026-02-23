„Submarinul Galben”, utilajul care a devenit viral

Într-o postare pe pagina oficială de Facebook, ZUE a prezentat lucrările desfășurate în România, mai exact pe tronsonul Valea Florilor-Câmpia Turzii.

Una dintre fotografii prezintă utilajul denumit „submarinul nostru System7”, inspirat de celebra piesă „Yellow Submarine” a trupei The Beatles.

Postarea menționează că utilajul este folosit pentru corectarea geometriei șinei și compactarea balastului. În plus, pe tronsonul feroviar menționat, se lucrează la pregătirea terasamentului, creșterea capacității portante, asigurarea rigidității și îmbunătățirea sistemului de drenare a apei.

Fotografia a fost realizată de angajatul ZUE din România, Carol Milczarek.

„Astăzi vrem să revenim pentru o clipă la munca noastră din România. Lucrările pe bază de contract sunt foarte solicitante. Ne așteaptă multe sarcini atât în ​​Polonia, cât și în străinătate. Din fericire, suntem mereu disponibili! În fotografiile de mai jos, puteți vedea lucrările care se desfășoară în România, mai exact pe secțiunea Valea Florilor-Câmpia Turzii”, au scris pe Facebook cei de la ZUE.

Datorită automatizării și tehnologiei de precizie, utilajul ajută la creșterea siguranței și eficienței lucrărilor, în timp ce balastul și șinele sunt aduse la standarde moderne.

„A doua fotografie surprinde funcționarea mașinii noastre de tasare System7, despre a cărei gamă largă de capabilități am discutat-o ​​de multe ori. Ca o reamintire, vom menționa doar că acest echipament ne permite să nivelăm și să reglăm terenul, precum și să corectăm scara de șină prin setarea dreptei și a nivelului acesteia. În plus, modul de tasare prin stabilizare permite stabilizarea în timpul lucrărilor de modernizare, iar acesta este doar începutul beneficiilor sale”, se continuă în postare.

Fabricat în Austria, cu tehnologie de ultimă generație

Utilajul este produs de System7 rail support GmbH, în Laakirchen, Austria, potrivit Club Feroviar.

Compania austriacă dezvoltă, produce și distribuie utilaje feroviare inovatoare, punând accent pe automatizare, precizie și eficiență. Aceste echipamente sunt folosite de operatori și constructori din mai multe țări europene, printre care Polonia, Marea Britanie și Irlanda.

System7 a fost fondată în 2017 și face parte din Linsinger Holding MATE GmbH, cu investiții suplimentare din partea grupului Raiffeisen Landesbank Upper Austria (INVEST AG).

Primul utilaj de tip Universal Tamping Robot 4.0 a fost achiziționat de ZUE în 2024, compania austriacă având colaborări și cu Strukton sau Scheuchzer SA.

ZUE și asocierea cu Drum Asfalt, lucrări extinse în Ardeal

În octombrie 2022, Sucursala Regională de Căi Ferate Cluj a primit oferte pentru lucrări Quick Wins de ridicare a restricțiilor de viteză pe 23 de loturi, majoritatea adjudecate de asocierea Drum Asfalt – ZUE.

Conform monitorizării CNCF CFR SA, stadiul fizic al lucrărilor variază între 32,77% și 100%, cu termen de finalizare luna august 2026, pentru decontarea prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

Aceeași asociere a câștigat licitațiile pentru alte 17 loturi SRCF Brașov, cu stadii de execuție între 70% și 99%. Celelalte loturi au fost atribuite asocierii românești San Electroterm Grup – SC Vest Construct SRL.

Țara unde casele se vând cu 4.000 de euro și fără restricții, chiar și pentru străini

Ninsori și strat nou de zăpadă în mai multe zone. Prognoza meteo ANM în perioada 23 februarie - 8 martie 2026
Știri România 14:28
Ninsori și strat nou de zăpadă în mai multe zone. Prognoza meteo ANM în perioada 23 februarie – 8 martie 2026
Un român și-a omorât vecinul, un spaniol care-l reclama tot timpul pentru zgomot și-l acuza că e dependent de droguri | VIDEO
Știri România 14:18
Un român și-a omorât vecinul, un spaniol care-l reclama tot timpul pentru zgomot și-l acuza că e dependent de droguri | VIDEO
Power Couple România 23 februarie 2026. Revin în vilă cuplurile eliminate pe parcursul competiției
Stiri Mondene 14:24
Power Couple România 23 februarie 2026. Revin în vilă cuplurile eliminate pe parcursul competiției
„Desafio: Aventura", 23 februarie 2026. Strategii surprinzătoare și conflicte vor zgudui alianțele construite până acum
Stiri Mondene 14:20
„Desafio: Aventura", 23 februarie 2026. Strategii surprinzătoare și conflicte vor zgudui alianțele construite până acum
Călin Georgescu și Horaţiu Potra, acuzaţi de tentativă de lovitură de stat, află dacă poate începe procesul. E al doilea dosar pentru Georgescu
Politică 12:52
Călin Georgescu și Horaţiu Potra, acuzaţi de tentativă de lovitură de stat, află dacă poate începe procesul. E al doilea dosar pentru Georgescu
Ciprian Ciucu, acuzat de USR că „cenzurează" consilierii generali: „Un gest îngrijorător într-o societate democratică"
Politică 10:25
Ciprian Ciucu, acuzat de USR că „cenzurează" consilierii generali: „Un gest îngrijorător într-o societate democratică"
